Expertos no descartan que desprendimiento de gigantesco iceberg pueda afectar a futuro navegación de cruceros

Con un importante matiz de cautela se ha interiorizado a nivel regional, especialmente en el ámbito de la meteorología marítima como de la investigación científica, el reciente desprendimiento de Larsen C -que se estima ocurrió entre el 10 y 12 de este mes-, el iceberg más grande registrado desde la Península de la Antártica, ubicado cerca del mar de Weddell y que con su billón de toneladas y 5.800 km2 de superficie -equivalente a 2/3 de la superficie de Chiloé-, representa a un 10% de la plataforma Larsen, situada en la costa este de la Península Antártica.

Se trata del tercer evento de este tipo en las últimas décadas y que es precedido por los desprendimientos de Larsen A y B en 1995 y 2002, respectivamente.

Al respecto, el capitán de corbeta, Roberto Díaz, jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Punta Arenas, señaló que en esta oportunidad la estructura de hielo desprendida debiera permanecer sin desplazamientos desde dicha área, al menos hasta en dos meses más. “Esto, porque estamos aún en el período de mayor concentración de hielo marino en el sector, el que debería tener su peak en septiembre, mes a partir del cual podría comenzar a ‘navegar completo’ o a fragmentarse. Ahora bien, dada la configuración de la Antártica, en que hay una corriente circumpolar y por los propios vientos del weste, este iceberg o sus fragmentos debieran ir hacia el mar atlántico”, señaló sin dejar de mencionar que algunos hielos de menor tamaño podrían encontrarse en la mitad del mar de Drake, con probabilidad de alcanzar el sector de cabo Hornos. “Esto no es eso sí, una proyección a ciencia cierta”, enfatizó.

Consultado acerca de si este desprendimiento podría provocar inconvenientes en la navegación de cruceros en las zonas descritas, Roberto Díaz planteó que ello ha de ser monitoreado por los países involucrados -como Chile y Argentina particularmente-, de manera de brindar la ayuda oportuna a las embarcaciones que naveguen en las costas antes de entrar a mar chileno, de manera que no se encuentren sorpresivamente con algún iceberg.

Junto con lo anterior, el jefe del Centro Meteorológico Marítimo descartó las explicaciones categóricas que en diversos medios han señalado que el desprendimiento obedezca exclusivamente al cambio climático. “Esto es más bien debido a un ciclo natural de desprendimiento de ciertas plataformas en la Antártica”.

Visión del Inach

Por su parte, la investigadora del Instituto Antártico Chileno, Pamela Santibáñez, complementó diciendo que este imponente bloque de hielo no tendrá impacto sobre el nivel del mar, a causa de su desprendimiento, dado que ya se encontraba flotando y es por ende, parte del volumen. Junto con ello, indicó que a su juicio, en la presente dinámica de Larsen C, sí se ha advertido un debilitamiento producto del cambio climático, a raíz del aumento de la temperatura del agua, bajo la plataforma.

Detalló la investigadora, que en adelante se espera que el bloque se mueva hacia el noreste, por el mar de Weddell, lo que dependerá de si el iceberg permanece intacto o se desintegra. “Y claramente una estructura de 100 mil km2 sí podría ser un problema para las embarcaciones que pasen cerca, pero para eso habrá un monitoreo constante para darlo a conocer a quienes naveguen en las áreas circundantes. De todos modos, estos son procesos naturales y en particular con este evento, podremos ir conociendo no sólo hacia dónde se mueve, sino también qué sucederá con la columna de agua, con los organismos que vivan en él. Además, se quiere conocer qué ocurrirá con la plataforma, porque algunos estudios demuestran que ha quedado en posición más inestable, al desprenderse el fragmento C. Eso es importante de saber, porque antes este servía como barrera para los glaciares terrestres -que están sobre el continente antártico- y si estos se derriten, serían un aporte al aumento del nivel del mar.

Larsen C representa un total de 1.150 kilómetros cúbicos de agua y un billón de toneladas métricas. En volumen es equivalente 462.000 pirámides de Keops.

