Explora Noticias, la instancia para aprender periodismo a través de la ciencia

Formado por alumnos de séptimo básico a primero medio

Fotos Gerardo López

No es primera vez que se realiza, pero en Par Explora Magallanes han notado que los talleres de invierno que dictan durante las vacaciones de mediados de año, era importante que los alumnos no solamente pudieran aprender sobre ciencia, sino que además, comunicarla. En esa línea, un grupo de estudiantes de séptimo básico a primero medio se unieron para formar su propio medio de comunicación: Explora Noticias.

Dirigidos por la periodista Camila Buvinic, los estudiantes, aprovechando además las celebraciones por el Día del Periodista, visitaron medios para conocer en terreno, el trabajo que realizan a diario, entre ellos, La Prensa Austral. Sin poder disimular cierta timidez, los promisorios reporteros llegaron a esta casa periodística anotando y tomando fotos de cada sección que les tocaba conocer. Redacción, imprenta, producción, fotografía, taller, entre otras. También aprovecharon de formular algunas entrevistas a trabajadores de La Prensa Austral, como los periodistas Roberto Martínez y Andrea Coñuecar, así como al jefe de fotografía, José Villarroel, recientemente galardonado por el Consejo Regional del Colegio de Periodistas.

Como suele suceder en muchos casos, estos niños periodistas no tuvieron la misma soltura al momento de ser entrevistados. Siempre es más entretenido preguntar que ser interrogado, aunque en esta visita quedó claro hacia dónde apuntan los intereses: unos no despegaron sus miradas de los visores de las cámaras fotográficas, otros observaban y anotaban cada detalle que les llamara la atención y otros formulaban preguntas.

Estos jóvenes reporteros son Nicolás Henríquez Ojeda (séptimo básico en el Colegio Aleman), Ania Garrido Telchi y Nicol Alvarado Gómez (ambas de primero medio en el Liceo Experimental); María Ignacia Ortiz Rebolledo y Milena Barrera Fuentes (las dos alumnas de sexto básico en la Escuela Villa Las Nieves), Maia Taniguchi del Colegio Alemán (sexto básico) y Sebastián Millalonco Spaudo, del Instituto Don Bosco (séptimo básico).

Una posibilidad de aprender

La más locuaz fue Nicol Alvarado, joven que no teme a las cámaras y que se desenvuelve con naturalidad en estas situaciones, por lo que la televisión parece un camino lógico si es que desea seguir la carrera de periodismo. “Un motivo por el que ingresé a este taller fue para mejorar la redacción al escribir, investigar y lo que me llama la atención de los lugares a los que hemos ido es la organización que hay detrás. Pensamos que no era tan complejo como se ve” comentó la estudiante después de la visita a La Prensa Austral.

Uno que partió callado, pero que después fue tomando confianza fue Nicolás Henríquez, para quien estos talleres de Explora “son entretenidos para compartir y conocer nuevas personas. Con este taller en particular, me está gustando harto el periodismo, sobre todo la parte de editar y redactar”.

Obviamente no todo podía ser cámaras, grabadoras y libretas. Los alumnos debían tener, idealmente algún grado de cercanía e interés por los temas científicos, porque su labor de reporteo implicaba visitar a los otros talleres y hacer sus entrevistas. Algunos ya habían asistido a ferias científicas, como fue el caso de Maia Taniguchi: “el año pasado presentamos un proyecto en la universidad, de las lechugas hidropónicas, para comprobar qué fertilizante funcionaba más”, comentó, indicando además que “lo que más me gusta es leer el diario y ver las noticias. Me gusta leer y tener información”, recalcó. Otro que también ha estado en investigaciones es Sebastián Millalonco. “El año pasado fui al Leumag a exponer un proyecto que hicimos con un compañero, sobre si las bacterias podrían sobrevivir a diferentes temperaturas. Este año fuimos con otro proyecto a Natales”, puntualizó.

Según explicó la monitora Camila Buvinic, la idea es que con todo este recorrido, los estudiantes preparan diversos productos periodísticos, como un boletín, así como videos con notas informativas. De hecho, en la jornada de hoy aprenderán a editar imágenes.

Además de la visita a los medios de comunicación, los estudiantes estuvieron el martes en la Plaza Muñoz Gamero, donde interrogaron a los transeúntes y pusieron a prueba sus conocimientos en temas científicos. “Preguntaron a la gente sobre la encuesta de percepción nacional de la ciencia tecnología, particularmente qué conocían sobre ciencia y si sabían de Explora. Los chicos antes de salir a terreno tenían que hacer su pauta de preguntas”, explicó Buvinic.

Finalmente, sobre la visión que tienen sobre el trabajo de los medios, la única que se atrevió a opinar fue nuevamente, Nicol Alvarado, quien estima que en los medios de comunicación “podría haber más secciones sobre medio ambiente, porque está bien que publiquen lo que sucede día a día, pero igual podría haber más secciones aparte, que traten temas científicos, para que las persona común que está leyendo el diario, se pueda informar”. A tomar nota sobre el diagnóstico que hacen estos futuros periodistas de la ciencia y la tecnología.