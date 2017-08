Falta de recubrimiento de la basura genera foco insalubre en terrenos aledaños a vertedero municipal

Silvia Leiva

Un grave problema sanitario ha generado la falta de recubrimiento de la basura durante las operaciones del vertedero municipal, ubicado en kilómetro 9,5 de la ruta 9 Sur y, desde dicho punto, a 8 kilómetros aproximadamente de Punta Arenas por el camino vecinal del sector de Leñadura.

Es, precisamente, en las propiedades aledañas a ese camino que lleva al vertedero que se produce el problema con la dispersión de la basura, sobre todo bolsas plásticas y materiales más livianos, como planchas y retazos de plumavit.

Se trata de extensas superficies de terreno que están cubiertas por kilómetros con basurales que incluyen dichos restos de plásticos, cartones, plumavit, envases y otros desechos que se han dispersado en las propiedades colindantes.

Tal dispersión de desperdicios está contaminando no sólo visualmente los suelos, sino que también afectando a los cursos de aguas donde pasta el ganado.

Esto es parte de la realidad que se pudo ver en un recorrido realizado por un equipo de La Prensa Austral.

Lo único posible dentro de esta terrible realidad es que por el sector no se advierte de la presencia de desechos industriales, como mariscos en estado de descomposición, baterías o aceites. Pero, sí hay algunos micro basurales con muebles viejos y otros enseres de viviendas.

Quienes transitan por el lugar reconocen que la situación es “impresentable” y que ha ido en aumento.

Al ser consultada por esta situación, la concejala Verónica Aguilar reconoció que es preocupante porque existe una modificación presupuestaria para contar con maquinaria trabajando en el lugar. Agregó que el vertedero municipal está colapsado y, por eso, es que se ha llevado esta inquietud al gobierno regional para contar con un nuevo relleno sanitario.

Verónica Aguilar reconoció que es una situación que debe ser atendida por los vecinos y por la comuna. “Si queremos una ciudad limpia, no podemos tener esta clase de fallas”, comentó.

El concejal José Aguilante coincidió que es una situación muy exasperante porque se generó una modificación presupuestaria para que la empresa pueda continuar trabajando en el interior del vertedero, mientras se resuelve el contrato definitivo. “Me preocupa porque hace un tiempo atrás debido al mal manejo de los residuos sólidos y de los líquidos percolados, además de la basura que se expande por los sectores aledaños al basurero, se habían producido micro basurales y nunca hubo un informe como lo pedí”, dijo asegurando que ante esta nueva denuncia queda en evidencia que el problema no se ha solucionado y hace crisis.

En este contexto, cuestionó que, si están los fondos para hacer la actividad en forma correcta, no comprende por qué no se está realizando.

Cabe recordar que en enero pasado, la autoridad sanitaria decretó iniciar un sumario, tras una fiscalización, constatando que no se está procediendo a recubrir la basura que llega en forma diaria.

La información que recibieron los fiscalizadores, en esa oportunidad es que el arriendo por la maquinaria facilitada al municipio no habría sido cancelado.

Sin embargo, este no es el único sumario que se ha iniciado, ya que en febrero pasado se dio curso una segunda investigación por la falta de reparación de los cierres perimetrales.