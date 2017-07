Familia Barrientos, más de una década luciendo la esencia de nuestra tierra

Miguel Angel Barrientos es encargado de sala del Tribunal Oral en lo Penal y además, ingeniero, titulado en la Universidad Austral de Valdivia. Diariamente ordena las sesiones, atiende requerimientos de abogados, jueces y público en general. A simple vista, no pareciera que la música, el baile y el folclore habitaran en su ser.

Pero él, impulsado desde pequeño por sus padres, ambos chilotes, comenzó a cultivar el amor por la música y el arte. Así hasta convertirse en el director general y de danza de la agrupación Esencias de mi tierra, uno de los conjuntos más laureados y representativos de nuestra región.

“Desde niño partió en mí el tema del baile, influido por mi mamá que es profesora de Educación Básica, Oritia Alvarado, que vio que tenía atributos y me incluyó en el elenco de folclore de enseñanza básica. Ella tenía un taller de folclore y ahí me gustó. Después representé al curso en básica, porque en la media, cuando pasé al Instituto Don Bosco, mis intereses apuntaron más a lo deportivo, y así hice un receso en la parte artística. En la universidad me entró el ‘bichito’ nuevamente, estudié en la Universidad Austral y ahí vi actuaciones y trabajos del Ballet Folclórico de Valdivia y me invitaron a ingresar, pero por incompatibilidades de tiempo y compromisos, no pude mantenerme”, recordó Barrientos de esa época.

Pero fue a su regreso a Punta Arenas cuando la llama artística volvió a encenderse. “Por razones laborales, entré a la Corporación Municipal el año 1998, donde se me dio la posibilidad de ingresar al elenco folclórico, que era un grupo reconocido a nivel nacional, compuesto por profesores y músicos. Ese grupo fue en muchas ocasiones al festival internacional de San Bernardo y en esa época adquirí mucho conocimiento de historia regional y de danzas. Eso me llevó a involucrarme en el área investigativa del folclore, mientras participaba como bailarín”, explicó.

“Entre 1998 y 2002 cambié de situación laboral y postulé al Poder Judicial, pero seguí como grupo folclórico, hasta el 2004, pero ahí se me fue complicando, porque además me decían que por qué no creaba un grupo del Poder Judicial. Me invitaron a unas peñas, con funcionarios y hubo mucho interés para preparar algo así, y de esta forma, en agosto de 2005 nació el grupo Judiciales de Magallanes. Juntamos cuatro parejas de funcionarios y montamos un trabajo folclórico de huasos para el Día del Empleado Judicial….y de ahí no paramos”.

Pero el nombre de Judiciales de Magallanes sonaba muy frío y formal, había que buscar algo más propio del folclore. Así, dos años después de su creación, asomó la denominación Esencias de mi tierra, que se mantiene hasta nuestros días, no solamente con actuaciones en escenarios regionales y locales, sino que convirtiéndose en un semillero de exponentes de la música y el baile.

“En las primeras intervenciones, surgió interés en niños y jóvenes y mi mamá, al ver que yo estaba muy interesado en formar gente, me invitó a su escuela de entonces, 18 de Septiembre y contó que vio a niños con interés de aprender. Lo que más resalto fue que ingresó un niño que hasta hoy está con nosotros, Gerson Morales, que ingresó con 7 años y en enero de 2018 cumplirá 20 años. Es monitor de grupos de semillero y es mi mano derecha” destacó Barrientos.

Y de estar integrado por solamente cuatro parejas, ahora Esencias de mi tierra cuenta con 120 integrantes, contando a sus distintos elencos, por ejemplo, en semillero, de 4 a 6 años, hay 12 niños; pre infantil son 16; infantil, 20; estelar juvenil, 20; y el estelar adulto, unos 18, enumera su director, que en su familia también ha encontrado a continuadores de su gusto por el folclore.

“De principio partió mi hermana, Carmen Gloria Barrientos, y mi esposa, Roxana Almarza, en 2005. A Roxana la conocí en el conjunto de la Corporación Municipal, y desde entonces está acompañándome en esta travesía. En el 2009 nació mi hija y desde los dos años empezó a asistir a los ensayos, siguió con el semillero y pre infantil”.

Uno de los sellos de Esencias de mi tierra es la diversidad de culturas que son capaces de unir. Barrientos lo atribuye a que “mis papás son de Chiloé, y llegaron a Magallanes a trabajar, son de Castro. Y vinieron a trabajar a la estancia Huazy Harbour, donde se escuchaba mucha música ranchera y argentina, como chamamé. Después escucharon vals chilotes, de la Patagonia argentina y se fue mezclando un poco. Por eso desarrollamos la mixtura del folclore de la Patagonia austral, mezclando malambo, jota, chacarera, gatos, chamamé, rancherita, paso doble; son bailes no exclusivos de la Patagonia, pero que se han desarrollado de las migraciones que llegaron a Magallanes”, explicó.

En estos 12 años de trayectoria, Esencias de mi tierra ha estado en muchos escenarios, prácticamente en todos los de la región, y también en el resto del país, en ciudades como “Arica, Calama, Antofagasta, Santiago, Río Bueno, Rancagua y Chiloé completo. Hemos tenido dos invitaciones internacionales, que no hemos podido concretar, y este año tenemos dos propuestas. Lo que sí, hemos estado en los buques, en yates y actuamos en los anfiteatros que tienen. Son experiencias inolvidables”, apunta.

Mientras tanto, Esencias de mi tierra no descansa. Esta semana, los elencos infantiles y juvenil participaron en el Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia, mientras que el adulto, estuvo en la celebración de la Noche de San Juan. Pero la actividad no cesa y mientras termina de ordenar expedientes y archivos judiciales, Miguel Angel Barrientos avizora lo que se viene para el resto del año: “Primero la Expo Invierno y una muestra folclórica en el Teatro Municipal. En agosto y septiembre es tanta la actividad que tenemos que dividirnos. Y en octubre preparamos la gala, que planificamos para el 18 de noviembre, donde cerramos el año”, finalizó Miguel Angel Barrientos.