Familia Canales, modelando la historia regional

Javier Canales es un destacado artista y escultor magallánico, que gracias a su abuelo Humberto Mayorga y su madre Olga Mayorga, vio en la creación artística una vía de expresión y desarrollo, que lo tiene como uno de los destacados realizadores de la región. Docente de la Casa Azul del Arte, además de formar a nuevos talentos ha expuesto en numerosas oportunidades en galerías regionales, y ahora se encuentra preparando una exposición que llegará hasta Francia.

Ese desarrollo artístico ha quedado plasmado en sus dos hijas, Almendra y Lioren, que aún muy jóvenes, ya tienen claro que quieren seguir el camino del papá.

“En el caso mío, todo parte de las habilidades que uno pueda tener cuando niño. Mi madre Olga Mayorga tiene habilidades para el dibujo y cuando era niño le cooperaba en algunas cosas y mi abuelo, Humberto Mayorga, tenía un sentido estético bastante especial, porque hacía mucha cosa manual y bastante originales, sin ser arte, pero sí cosas que encontraba novedosas, en el patio, inventando cosas con madera y él partió fomentando en mí el arte, porque vio que tenía aptitudes y habilidades. Me acuerdo que él en esa época trabajaba en Enap, hará unos cuarenta años, y mandaba correos a no sé qué academia de Estados Unidos, había una especie de convenio y desde allá me mandaban ejercicios, libros, lápices; lo que demoraba meses en llegar, y después yo enviaba mis trabajos, eran como clases por correspondencia, eso fue lo que a mí me motivó”, partió recordando.

Posteriormente, Javier Canales continuó creciendo como promisorio artista. “Estudié en la Escuela E-19, en la que estaba la profesora Aurora Chacón, y de esa escuela salieron varios artistas con talento y reconocimiento, y fue gracias a ella que tenía el ojo como para darse cuenta, nos citaba en las tardes a clases extraescolares, nos invitaba a participar en concursos, lo que para mí, siendo pequeño, igual frente a otro, uno tiene una cierta cualidad, y uno le toma valor, no solamente como un hobbie”, explicó Canales, que también tiene un primo, Cristián Soto, que a pesar de desempeñarse laboralmente en otras áreas, estuvo en talleres de dibujo y pintura.

Javier Canales estudió Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Arcis, donde conoció a su esposa, y donde permaneció entre 1992 y 1996. “De ahí trabajé como ayudante del escultor Harold Krusell, y ahí aprendí muchísimo, casi más que en la universidad, muchas técnicas y de ahí partió el tema del volumen. Partí haciendo pintura en la universidad, también hice grabado, que se me dio muy bien igual. Había fotografía y escultura, pero antes de salir de la universidad, cuando me puse a trabajar con Harold Krusell ahí partió firme el tema de la escultura, que era desconocido para mí y en donde él me abrió este mundo. Trabajamos en el Museo Regional haciendo una cueva en fibra de vidrio, que fue un material que conocí con él, hicimos fundiciones en bronce, donde yo lo ayudaba, concreto, cemento, también lo trabajamos. Y estando en Punta Arenas salió el tema de la cerámica en Casa Azul y sin conocer nada, y gracias a un profesor que vino de Santiago por un proyecto, de la carrera de Bellas Artes, se hicieron dos talleres de cerámica. Por mi parte practiqué y por un proyecto de Corfo, con el que salí favorecido, con un grupo de personas fuimos a especializarnos en unas técnicas en Buenos Aires, después me compré un horno, herramientas y ahora hago clases casi exclusivamente de cerámica, clases particulares en mi casa, tengo una tienda en la que vendo, me piden cosas de Santiago y de a poquito va creciendo”.

Y ahora, se encuentra preparando su exposición del próximo año en el Musee de la Poterie Betschdorf, en Alsacia, Francia. “En agosto viajaré para ver el espacio y las condiciones, me reuniré con la artista francesa Andreaa Weschler, que es con quien estoy trabajando desde hace un año en Punta Arenas, y con la que hice una residencia artística. Trabajaremos un mes en Francia porque ella se dedica a la performance y se unirá la instalación, el video y el performance, que se realizaría en junio de 2018. Además, realizaré un taller torno cerámico en un sector de Francia que trabajan en cerámica hace 300 años”.

Mientras tanto, disfruta del desarrollo artístico de sus hijas, Almendra, de 21 años, y Lioren, de 17. “Las dos tienen muchas condiciones artísticas, la mayor estuvo un tiempo yendo a Casa Azul del Arte y desarrolló la fotografía, donde tenía una cierta calidad en el manejo del encuadre y la composición que eran totalmente naturales, después hizo cursos y después se dedicó al tatuaje, haciendo cursos en Buenos Aires, y ahora vive en Santiago, donde trabaja en un área que tiene que ver con la construcción y el diseño de jardinería y todo lo que tiene que ver con el entorno. Y la menor, va en cuarto medio en el Colegio Pierre Faure y desde pequeña me ha acompañado a la Casa Azul, ha hecho cosas en cerámica y para ellas el arte fue siempre algo muy natural. Hizo trabajos en cerámica, y en pintura ganó el concurso Teraike hace un par de años en el enseñanza media, después en un concurso de Gasco, otro de Stop Motion. Lioren quiere estudiar Licenciatura en Artes, está en Casa Azul explorando el tema de la cerámica y ayudándome en el taller y tiene súper claro el tema artístico como vocación”.