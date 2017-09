Familia colombiana que lo perdió todo en un incendio llama a la solidaridad a los magallánicos

Hoy se cumplen tres meses desde que el ciudadano colombiano Ender Yohanni Palacio arribó a estas tierras magallánicas, sin embargo durante la madrugada de ayer debió afrontar una terrible situación que lo mantiene sumido en una profunda angustia y desesperación, sentimientos que se contraponen a lo que viven millones de chilenos que por estos días festejan las Fiestas Patrias.

El hombre que se desempeña como cocinero en el restaurante Beagle, en Punta Arenas, se dispuso a ir a dormir la noche del lunes en el dormitorio de una casa que arrienda junto a otros cinco compatriotas, ubicada en calle Mar de Japón Nº01101, en la población Loteo del Mar, sector poniente de la ciudad, cuando a las 7,20 horas de la mañana de ayer se percató de que una densa nube de humo ingresaba a su habitación, hecho que lo alertó de un incendio que estaba consumiendo vorazmente el inmueble en el cual residía.

Fue en ese momento en que voluntarios de la Primera, Cuarta y Octava Compañía de Bomberos se trasladaron raudamente a dicha propiedad, combatiendo el dantesco siniestro que amenazó con propagarse hacia otras viviendas, debido al incesante viento que a esa hora se percibía.

“Estábamos durmiendo, y todos acá duermen con la puerta cerrada porque la casa tiene cuatro habitaciones, pero yo duermo con la puerta abierta. Entonces sentí que el humo me estaba asfixiando. Me levanté y vi que estaba todo nublado, por lo que salí rápido y les toqué la puerta a los muchachos, diciéndoles que se estaba prendiendo la casa, y ellos se levantaron y salimos”, fue su relato.

El origen de la emergencia se habría producido a raíz de un cortocircuito, producto de una falla eléctrica, teniendo problemas con el interruptor automático de la propiedad, según fue lo que informó el personal de Bomberos.

En este aspecto, fueron cuatro hombres y dos mujeres los que resultaron damnificados, todos aquellos de origen colombiano, los que se encontraban arrendando la casa, la cual resultó completamente destruida y consumida por las llamas, sin que sus ocupantes alcanzaran siquiera a salvaguardar sus pertenencias u objetos de valor, los que ardieron con el ímpetu del fuego.

En este aspecto, Palacio hizo un llamado a la solidaridad de los puntarenenses, señalando: “Por ahora, necesitamos la ayuda de la gente porque lo perdimos todo, no tenemos adonde dormir, ni con qué vestirnos, no tenemos zapatos ni tampoco qué comer. No tenemos nada y nos hacen falta cosas que son básicas como el alimento”.

Asimismo, explicó que únicamente hasta este sábado cuatro de los seis damnificados podrán quedarse en un hostal que les fue ofrecido por el momento. A la vez, un amigo les habría ofrecido ayudarlos invitándolos a almorzar y brindándoles un techo de forma temporal, para resguardarlos de la lluvia y de las inclemencias climáticas de esta región.

“Me dolió el hecho de que uno viene a Chile a buscar una mejor vida para sobrevivir que en Colombia, y acá existen esas oportunidades, pero lamentablemente nos pasó esto y todo se vino encima. Nosotros somos seis colombianos que nos quedamos sin nada. Ojalá la gente de esta tierra nos pudiera brindar su solidaridad y ayudarnos o colaborarnos en algo, en cualquier cosa, porque hoy lo perdimos todo”, puntualizó el hombre, visiblemente emocionado.

Para poder contactarse con los ciudadanos colombianos damnificados, usted puede contactarse con Ender Palacio al número 9-31211231, o con Deisy Muñoz al número 954036488.