Familia Contreras-Escobar: una historia de esfuerzo para mantener y difundir las tradiciones cuequeras

Elisabeth Contreras Loaiza estudió en la Escuela Básica Nº 3 de primero a octavo año, dando sus primeros pasos en la música, aprendiendo danzas, como la trastrasera, el costillar y la cueca. “Los lunes era el acto solemne, el que esperado con gran emoción. El profesor elegía los alumnos para presentar lo aprendido. Pasó el tiempo y cambiaron de maestro, y recuerdo con pena que cuando tenía aproximadamente 8 años, al momento de seleccionar a las alumnas para el acto, me dejaron fuera porque mis medias estaban rotas y viejas. Esto me marcó para siempre, me las llore todas; era muy humilde no conocía a un papá y crecí en un hogar de niños; mi madre no trabajaba, no lograba verla, pero mis ganas de estudiar y seguir adelante eran muy fuertes”, rememora Elisabeth Contreras.

A pesar de estos inconvenientes, siguió luchando y logró ingresar al Instituto Superior de Comercio para cumplir su enseñanza media. “Me sentía orgullosa, tuve el apoyo de mi profesora Teresa Lizondo, mi gran profesora y madre Mirian (1972-1981). Estando estudiando me casé, era mi gran alegría, por fin alguien a mi lado que me ayudara a cumplir mis sueños. En este apreciado liceo hice folclore, teatro, canto, siempre obstinada por el arte escénico. En el año 1978 me casé con un gran hombre Juan Escobar Palma de la provincia de Colchagua”, recordó.

Por la negativa experiencia de rechazo que tuvo en la enseñanza básica, se juró enseñar folclore a todos quienes desearan aprender, y poco a poco fue formando cuequeros.

“En el año 1979 nació mi primera hija, Viviana Macarena Escobar Contreras, una felicidad incomparable. Me tocó vivir en ojo bueno, había una micro en la mañana y en tarde, con mi guagua en brazo y de uniforme, orgullosa seguía estudiando ya en cuarto medio. Me titulé en mi glorioso Comercial con la especialidad de agente de ventas y publicidad”, comentó Contreras.

Posteriormente, en 1983 nació su segundo hijo, Pedro Nolasco Escobar Contreras. “Feliz los vestía de huaso desde meses, a los 4 años bailaban bien ambos hermanitos, y el año 1989 Dios me bendijo con el tercer hijo, Jonathan Andrés Escobar Contreras. Y ahí comienza la gran historia, porque seguía enseñando, difundiendo la cueca y mis hijos comenzaron a participar en sus respectivos colegios en campeonatos de cueca, y como las vestimentas siempre han sido caras, vendí empanadas y papas rellenas para lograr complementar sus vestimentas”, recordó Elisabeth Contreras.

De esa época, la folclorista indicó que tiene muy viva la imagen del padre de un joven a que le había enseñado cueca “y desde Valparaíso me envió las primeras pierneras, lo que para nosotros fue una gran alegría. Mi hijo Jonathan se presentó al primer Campeonato Infantil en 1999, ganó y viajamos a Iquique al Nacional. Ese mismo año se presentó Viviana con Guido Gutiérrez (Q.E.P.D.), y fuimos a Arica”.

En 2002 Viviana con su hermano Pedro, ganaron el regional y nuevamente viajaron a Arica. Además fueron invitados a una muestra en Marchigue, en la zona de Colchagua, Región de O’Higgins. “Como no había dinero hicimos ventas de todo para juntar dinero pero no alcanzaba hablamos con un amigo camionero “El Chapa” de Río Seco y grande fue la alegría que nos dijo que él mismo los llevaba, tres días de viaje. Fue tanto el compromiso de este gran hombre que los llevó hasta donde se realizaba la muestra, donde todos los participantes de Chile sabían que ellos llegarían en camión. Aparecieron justo al inicio del evento, cansados y se vistieron de inmediato ahí no mas. Me imagino la gran emoción que sintieron cuando sus compañeros los aplaudieron de pie. Regresaron a Punta Arenas con el corazón lleno de emociones, en el mismo camión”.

Entusiasmados con esta experiencia, partieron a Puerto Williams a enseñar y presentarse, incluso ante las cuatro familias de Puerto Toro. Culminaron su exitoso año con una muestra nacional en nuestra región. En 2007, mientras Pedro se encontraba en La Plata, Argentina, le solicitan a los chilenos residentes para competir en Toronto, Canadá, donde fue campeón mundial. “El premio era ir invitados al Nacional de Arica, y en ese mismo año se presenta al Regional Adulto Viviana con su hermano menor y ganan. Por ello, se encontraron los tres hermanos en el mismo escenario, un orgullo de familia incomparable. Como gestora realicé el intercambio cultural Chile-Argentina realizando clases de nuestro folclore a toda la Patagonia de Río Gallegos y culminando en Buenos Aires”, destacó la folclorista.

Al término de las clases y tras participar como jurado de un campeonato organizado por Buenos Aires, Elisabeth Contreras recibió otra gran sorpresa: en la ceremonia de clausura, el cónsul le entregó un reconocimiento por enseñar y difundir el folclore nacional. Esto generó que por cuatro años llegaran a Magallanes los profesores Fernando Zururtuza y Susana Moyano a enseñar sus danzas argentinas a la comunidad magallánica. Por ello, Contreras fue distinguida por su desarrollo a la integración, entregado por el ballet Antara de Río Gallegos, y un reconocimiento de la Municipalidad de Cabo de Hornos, por llevar hasta esos lugares la enseñanza de nuestra danza nacional.

También fue premiada por la Municipalidad de Punta Arenas 2016 y por el seremi de Bienes Nacionales por su compromiso en el rescate del folclore en especial de la cueca. “Actualmente soy delegada regional del Campeonato Nacional Pampa y Mar, de Iquique, delegada regional del Campeonato Nacional ‘Jóvenes de San Pedro de Melipilla’; presidenta y fundadora de la Agrupación de Cuequeros y Folcloristas Punta Arenas; y presidenta y directora del Club de Cueca Magallanes Austral. Seguiré enseñando mi amada cueca hasta que la salud me dé”, concluyó Elisabeth Contreras.