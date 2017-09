Familia Vidal, décadas sembrando semillas musicales

La más reciente edición del Festival Folclórico en la Patagonia puso de manifiesto el aporte de un destacado profesor de música, que silenciosamente ha colaborado en la formación de varias generaciones de talentos. Luis “Mota” Vidal se presentó con el grupo Hoshken en la segunda jornada del tradicional evento artístico regional, en la que su hijo Felipe Vidal Barrientos tocó percusiones.

Y al día siguiente, Vidal guió a los estudiantes del Liceo Nobelius en su actuación, como ganadores del Festival Folclórico Estudiantil. En ese conjunto aportó su voz, su hija Florencia Vidal Barrientos.

Una prueba más de lo que ha sembrado este docente, que tras radicarse en Punta Arenas a fines de los ’80 (él y su familia llegaron de Puerto Montt), partió trabajando como cartero. “Estuve en la empresa de Correos de Chile por 11 años, la mitad de ellos fui cartero, finalizando la otra mitad como atención de público en la sección de Encomiendas, tengo hermosos y nobles recuerdos de mis colegas”, recordó. Sin embargo, la música fue más fuerte y en paralelo a su labor, comenzó a estudiar para convertirse en maestro.

Una vocación que surgió de sus padres Juan Pedro Vidal Díaz y Petronila del Carmen Uribe Uribe. “Mi papá es panadero, y durante muchos años fue dirigente sindical y a veces se quedaba sin pega. Le gustaba mucho la música hasta que tuvo un accidente en la panadería y perdió unos dedos, por lo que dejó de tocar guitarra. Me contaba que en la radio Llanquihue se hacía un festival en el que mi madre lo ganó dos veces, el Caleuche de cobre, y después viajaron a Llanquihue. Ella sigue cantando, mi padre ha perdido un poco la voz. La música le fue inculcada por dos tíos, Luis Díaz, que fue guitarrista de Los cordilleranos de Aysén, y de René Oyarzún Vidal, guitarrista del grupo Estampas del Sur, con el cual viajaron a Rusia y recorrieron Europa”, explicó Luis “Mota” Vidal.

Antes de radicarse en Punta Arenas, Vidal estuvo en Valdivia, pues su idea era ser sacerdote. “Estuve un año y congelé, pese a que el cura no quería que me fuera. Viví en comunidad con unos amigos en Puerto Montt y el 89 me quedé en Punta Arenas. Estando trabajando como cartero vi que se abrió la carrera de pedagogía a distancia, de la Universidad de Valparaíso y ahí comencé a estudiar. Mientras estaba en la sección de Encomiendas, estudiaba y terminé la carrera de profesor licenciado en educación y posteriormente, hago un postitulo de música en la Universidad de Magallanes, durante un año y medio, por el 2007-2008”, recordó. Eso sí, el interés por la música comenzó a manifestarlo desde muy niño, porque ahora que trabaja con alumnos pequeños nota que tenía un talento innato para cantar.

De sus cinco hermanos, fue Francisco Javier el que lo acompañó en este camino. “Falleció este año, de un cáncer, él era el hermano del medio, y cantaba muy bien, teníamos un grupo en Puerto Montt que se llamaba Los hijos del viento. Cantábamos también en las misas con mi hermana igual, a veces en eventos familiares, pero esporádicamente, una vez que yo me vine a Punta Arenas”.

Semilla fecunda

En 1991, Luis “Mota” Vidal se integró al grupo Semilla y en 1996 comenzó a dirigir grupos vocales (en el Mop, Serviu, Hospital Regional, entre otros) y en 2002 se integró como docente al Liceo Nobelius. Otro recuerdo que tiene es que junto a Roberto Ibarra, formaron el grupo Llay Llay, al que posteriormente se unió Carlos Tapia de Concepción, quien los invitó a cantar en micros, en 1990.

Pero fue su trabajo junto al grupo Semilla el que más beneficios le trajo, en todo ámbito. “En Magallanes, los festivales de ese tiempo tenían pura guitarra y bombo, pero Semilla contaba con zampoña, quena, quenacho, charango, cuatros, tiples; instrumentos casi desconocidos, que yo presentaba a los chicos. Con Semilla fuimos invitados a festivales estudiantiles y los alumnos se acercaban a conocer los instrumentos, entonces siempre digo que gracias a Semilla, en los festivales actuales hay niños tocando una cantidad increíble de instrumentos, por eso con Semilla fuimos precursores de esta música andina”, enfatizó Vidal, que permaneció siete años en Semilla, retirándose porque “quería experimentar nuevas sonoridades, como un piano solo con puras voces, o guitarra eléctrica”.

En esa búsqueda, formó el grupo Surgente, que duró tres años y que experimentó con guajira, reggae. Ahí me acompañó “Tito” Pérez Bontes; Mario Espina, que falleció el año pasado, Luis Vargas, que es actual director de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre; “Checho” Aguilante, Pablo Aguilante, Oscar Navarro. Hicimos una guajira con letra de Clemente Riedemann. Mientras tanto, partí en Hoshken en el año 2000, con el que llevamos 17 años. Hasta el 2015 tuvimos baile, pero desde entonces estamos trabajando puros músicos y eso me ha permitido desarrollarme mucho más en esa área, como lo que presentamos en el Festival en la Patagonia, primero con Víctor Jara y ahora Violeta Parra”.

Un orgullo que tiene es que en Hoshken, Vidal tiene alumnos del Liceo Nobelius, que siguieron el camino artístico.

Pero el otro beneficio que le trajo pertenecer a Semilla tiene relación con su vida personal. Como recuerda con gracia, “en 1991 compartimos en el grupo con Pedro Barrientos Agüero. Fueron varios años de aprendizaje junto a él, una tremenda escuela para mí, la de los músicos y la sabiduría de Pedro, que cometió un solo paso en falso: me invitó a almorzar a su casa…”, contó entre risas. Y claro, porque en ese almuerzo, Luis “Mota” Vidal conoció a Paula Barrientos Muñoz, quien terminó convirtiéndose en su esposa.

Paula Barrientos con el tiempo se convirtió en un importante apoyo para la labor artística de Vidal, pues “se integró a Hoshken, porque como yo cantaba y mis hijos bailaban, y empezó a peinar a los participantes, descubriendo después su facilidad para el diseño de vestuario. Mis hijos se incorporaron a los cuatro años, bailando y Francisca cantando”.

Felipe Alberto Vidal Barrientos tiene 23 años y además de su trabajo en Hoshken, fue campeón de cueca centrina en las categorías mini infantil, infantil, adolescente, juvenil y adulto. También ganó junto a su madre Paula, el Campeonato Regional Padre e hijo, representando a Magallanes en la comuna de Hualqui, en el Bio Bío.

En tanto, Francisca Andrea Vidal Barrientos combina sus dos pasiones: la danza y el canto, representando al Liceo Nobelius en diversos festivales estudiantiles, con el que ganaron este año el Festival Estudiantil en la Patagonia, actuando la semana pasada en el Festival Folclórico en la Patagonia.

Fotos Gerardo López