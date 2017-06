Familias con niños con alergia a la proteína de la leche de vaca se ahorrarán $350 mil mensuales

“Enfrentar esta enfermedad era complicado, hace cinco años esta alternativa no existía, así que teníamos que estar haciendo beneficios constantemente. No sólo cambian las leches, las carnes y las comidas en general”, destacó Carla Pérez, una de las cinco mamás que se verán beneficiadas con la entrega de leche especial para menores de 2 años que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca y que se atienden en el sistema público.

Es madre de cinco hijos, de los cuales cuatro de ellos presentan alergia a la proteína de la leche de vaca, el mayor cumplirá 13 años. El beneficio es para Axel Urrutia Pérez, de un año. “Si bien el programa no cubre para los niños mayores, pero permite hacer más liviana la carga. Los productos son caros, un tarro cuesta 37 mil pesos. Estoy contenta con el beneficio, aunque me gustaría que se ampliara para los niños mayores de dos años”, remarcó.

Esta alergia se traduce en vómitos repetidos, cuadros de diarrea con mucosidad o a veces sangre, dermatitis crónica, y bajo peso, entre otros. Se estima que con este beneficio las familias podrán ahorrar más de 350 mil pesos mensuales.

El seremi de Salud (s), Sergio Ruiz, admitió que se ha detectado un aumento de este tipo de casos de alergia a nivel país. Para recibir el alimento especial hay algunos requisitos, como estar en control, inscrito en el programa nacional de Alimentación Complementaria y llevar el calendario de vacunas al día.

El pediatra del Poli Niños del Hospital Clínico, Alberto Martínez, indicó que lo principal es que se agiliza la entrega de los productos a los niños. Antes había que solicitarlo a Santiago, hacer los pedidos todos los meses, pero ahora hay stock en el propio hospital.

A su vez, la nutricionista Carolina Calisto, que trabaja en el Centro Adosado de Especialidades (Cae) Adulto-Infantil del Hospital Clínico que atiende a todos los niños que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, afirmó que cuando éstos son diagnosticados los derivan con la nutricionista donde se les aplica la evaluación nutricional, para ver qué alimentos consumen, cuáles son los que toleran y cuáles no. Así se les va adoptando una dieta. A nivel local se les proporciona un máximo de 10 tarros por niño.

