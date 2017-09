Familias damnificadas acusan a funcionario municipal de demorar ayuda para la reconstrucción de sus hogares

A más de un mes de haberlo perdido todo, hoy levantan nuevamente sus viviendas con ayuda de amigos, vecinos y familiares.

Olegario Díaz Hernández, dueño de la propiedad que el 1 de agosto pasado fue consumida por un voraz incendio que dejó en la calle a 12 personas, acusa sentirse totalmente abandonado por el municipio, acusando a un funcionario que según cuenta, lo ha estado tramitando e impidiendo que les llegue la ayuda comprometida.

“El asunto es que todos los papeles pasan por el señor José Levín y él es un paquete de problemas. Nunca tiene tiempo para hacer el presupuesto destinado a los otros departamentos que tienen que entregarnos la ayuda. Cada vez que lo llamo, me contesta en forma prepotente y yo ya agoté los medios”, señala Díaz.

El vecino de la población Carlos Ibáñez del Campo, con más de 50 años en el sector, explica que la noche del incendio el municipio se comunicó con ellos y ofreció ayudarlos para la reconstrucción de sus viviendas. Tanto la asistente social del municipio como el señor Becerra, dieron la autorización para que nos ayuden, el tema es que no nos están ayudando ni por una casa ni por las dos”, acusa Díaz Hernández.

Por otra parte, desde el municipio señalaron no conocer a ningún funcionario con ese nombre y que se comunicarán personalmente con estas familias para poder solucionarles sus problema.

La noche del incendio

El 1 de agosto tres familias puntarenenses vieron esfumarse todos sus esfuerzos, sus años de trabajo y su presente frente a sus ojos a causa de un voraz incendio que destruyó sus viviendas, ubicadas en el pasaje Natales.

Hoy, a poco más de un mes, en el terreno del pasaje Natales Nº924 se alzan dos nuevas construcciones, con mucho esfuerzo y esperanza. Ha sido un mes lleno de obstáculos por un lado, pero también lleno de solidaridad, reconoce el patriarca de la familia, don Olegario.

Desde la terrible noche del incendio la tarea de los hombres de la casa, ha sido abocarse a reconstruir sus viviendas, ya que se trata de tres familias numerosas: dos, que habitaban el inmueble principal, conformada por ocho personas, y la tercera familia de tres personas, vivía en la casa interior, donde se habría desatado el fuego.

La principal entrada económica de estas familias es la pesca que hoy por hoy, en plena temporada de centolla, deben tener varada su embarcación, esa con la que salían a alta mar a ganarse gran parte del sustento del año, para trabajar en la construcción de las casas. Esto significa que además de haber perdido todos sus enseres personales en el incendio, su situación económica está sufriendo un duro revés por no poder salir a trabajar.

“Es muy difícil levantarse”

Don Olegario, mira la nueva construcción y comenta, “en este momento, lo que estamos viviendo es difícil, es muy difícil levantarse después de una tragedia como ésta. Somos una familia muy numerosa y estamos viviendo en una casita chica, durmiendo en el piso” y agrega que nadie comprende la necesidad que ellos tienen por levantarse rápidamente, por eso le cuesta entender la indolencia del funcionario municipal que se estaría negando a hacer un presupuesto para los materiales de construcción que tanto necesitan y que es con lo que se comprometió el municipio para ayudar.

“Por eso me duele que haya gente tan indolente que cree que uno tiene todo el tiempo del mundo para estar esperando y eso no es así. Todo esto es aporte de mis vecinos, de mi familia, de gente que no me conocía y de muy buen corazón que nos han venido a ayudar. Mucha gente nos llamó, nos entregó ropa. Soy un hombre muy agradecido, nunca pensé que había tanta gente que me quería y que nos quiere”, afirmó el emocionado poblador.

“Tenía muchos recursos de mi antigua casa, a lo mejor se van a recuperar muchas cosas, pero hay recuerdos que nunca se podrán recuperar. Aquí vivieron nuestros padres, yo navegué trece años sin bajarme a tierra para poder hacer esta casa y todos esos recuerdos se perdieron”, dijo con melancolía don Olegario.

La nueva casa principal tendrá dos pisos, cinco dormitorios, dos baños, living, comedor cocina, para la comodidad de las dos familias que habitan allí. La casa interior también es de dos pisos.

“Esto que hemos construido ha sido gracias a la gente y a los eventos que hemos hecho”, indicó Rosa Oyarzo, esposa de don Olegario. De hecho, para este 18 de septiembre tienen pensado vender empanadas, anticuchos y chicha dulce, los cuales ofrecerán en su barrio y a todos quienes quieran ayudarlos comprándoles sus productos.