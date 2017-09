Feria Multicultural unió las tradiciones chilenas y latinoamericanas

Durante la mañana del jueves, el Liceo María Behety realizó su gran Feria Multicultural, en la que cada curso presentó bailes y trajes típicos, tanto de expresiones artísticas nacionales como aquellas que se han incorporado recientemente a la vida nacional, con estudiantes de Paraguay, Colombia, República Dominicana y Argentina.

Así, los alumnos de los primeros medios B, C y E presentaron un cuadro de la canción de Los Jaivas “Sube a nacer conmigo, hermano”; el cuarto medio A bailó chamamé, mientras que los terceros medios A, D y F ofrecieron una polka. El cuarto medio D puso en escena un trote nortino, mientras que los primeros A y D, una escoba chilota. Posteriormente fue el turno de la danza peruana, ofrecida por los estudiantes de los segundos A, B y C.

El taller de danza del establecimiento interpretó otro clásico de Los Jaivas “Mira niñita”, mientras que uno de los cuadros más aplaudidos fue el de los alumnos extranjeros, quienes bailaron un mix de ritmos latinoamericanos. En este grupo destacaron Jhon Kevin Caicedo, Alvaro Santana, John Ortiz, Luis Ortiz, Fernando Ogando, Esmeilin Castaño, Aleybis Reyes y Jhonaiker Moreno. Estos últimos opinaron que la actividad “fue muy buena atractiva, porque nos acoge muy bien en el liceo, nos apoyan, y eso es muy bueno porque uno está en un país que no es el suyo”, comentó Moreno, de tercero medio y que lleva cuatro años en Punta Arenas, proveniente de Colombia. En tanto, Aleybis Reyes es dominicana y valoró las celebraciones de las Fiestas Patrias, ya que “en mi país no se celebran de esta manera, así que me gusta. Hay mucha variedad, las comidas muy buenas, lo que más me gusta es el curanto”, indicó la estudiante de primero medio, que lleva dos años en Punta Arenas y que reconoció que al principio sufrió un poco de discriminación, la que de a poco se ha disipado.

La jornada siguió con la saya bailada por el cuarto E; el sambo caporal y La Tirana, del tercero B, el baile pascuense Matatoa, del cuarto C. Posteriormente, los padres y apoderados de Argentina y República Dominicana sorprendieron a sus hijos con otro mix de ritmos. La muestra se cerró con el taller de música con “El mercado de Testaccio”, la Fantasía Brasil y la fonda campesina, organizada por los funcionarios.

El profesor de Educación Física Luciano Herrera detalló que esta actividad “más que una muestra folclórica fue un encuentro latinoamericano, donde intentamos recoger las raíces folclóricas de los estudiantes extranjeros que tenemos, por lo que junto con celebrar nuestro folclore, los incorporamos tanto a ellos como a sus familias, para celebrar la inclusión y la camaradería”. Asimismo, el docente destacó el trabajo de las especialidades de Servicios Hoteleros y la de Cocina, que cumple un rol importante en la creación de algunos productos que se ofrecen, mientras que el de Hotelería se encargó del servicio de las mesas, asesorados por los profesores. De igual manera, Herrera apuntó que el establecimiento invitó al conjunto folclórico “Pañuelos al viento”, integrado por personas de la tercera edad, “para que los alumnos conozcan el folclore nacional y además fomentamos el respeto”.

