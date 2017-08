Fiscal Aguirre cuestionó la condena en costas aplicada al Ministerio Público, CDE y al SII

Caso Rayén

La noche del domingo el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a los copropietarios de la empresa contratista Rayén SPA, Patricia Leiva Narváez y Javier Gajardo Castro, a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, en calidad de autores del delito consumado de estafa, más las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de las condenas; y al pago de una multa de 10 UTM, quedando ambos asimismo absueltos de los supuestos delitos de estafa y soborno (cohecho activo).

Asimismo, fue absuelto al ex intendente de Magallanes, Arturo Storaker Molina, quien fue sindicado por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado como autor de los delitos de fraude al fisco, cohecho y malversación de caudales públicos, presuntamente perpetrados en el marco de las obras de limpieza tras el aluvión que afectó a la ciudad, en marzo del 2012.

En este aspecto, el fiscal Felipe Aguirre no quedó muy conforme con la sentencia por lo que no descartó presentar un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones.

“Vamos a hacer el análisis cuando podamos leer completamente el fallo y ahí se va a ver la posibilidad de recurrir a un recurso de nulidad. A raíz de eso, se va a ver si efectivamente hay alguna causal que sea por errónea aplicación del derecho o porque algunas pruebas estimamos nosotros que no se valoraron como correspondía haberse realizado. En base a eso, se va a tomar la decisión y contamos con diez días para ver si se va a analizar esta posibilidad”, afirmó Aguirre.

Cuestionan pago de costas

Asimismo, el persecutor cuestionó la resolución de los magistrados que decidieron condenar en costas al Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y al Servicio de Impuestos Internos, en todos y cada uno de los capítulos absolutorios.

“También se puede recurrir por eso, en algunos casos se ha hecho y además hubo un voto a favor de la Fiscalía, y no se entiende que el Tribunal estime que no tuvimos fundamento plausible para litigar, cosa que cuando ha ocurrido a la inversa con la defensa, nunca se le ha condenado en costas. Vamos a analizar ese punto porque nos parece llamativo el que en situaciones iguales no se condene en costas a la defensa y en una situación disímil a la Fiscalía sí se haga”, concluyó.