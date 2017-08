Fiscal Campos responde a ganaderos: “Nosotros no hacemos las leyes y aplicamos las que tenemos”

En el marco de las XX Jornadas Ganaderas, el jefe del Ministerio Público en Magallanes buscó impregnarse de las experiencias de los propios productores y eventualmente transparentar la realidad del abigeato en términos de detección, indagación y sanción.

Nelson Encina Castillo

Una charla directa y con total reciprocidad de parte de los productores magallánicos, es la que caracterizó la ponencia realizada el viernes pasado por el fiscal regional Eugenio Campos Lucero, en el marco de las XX Jornadas Ganaderas, desarrolladas durante el jueves y viernes en el recinto de Asogama.

El punto de partida fue la temática “Experiencia y dificultades en la persecución penal del delito de abigeato”, punto donde el objetivo del fiscal fue ante todo sincerar las cifras que maneja la Fiscalía, tanto en lo relativo a la cantidad de denuncias o casos ingresados, como para conocer las experiencias de los propios ganaderos y la percepción de éstos respecto del actuar de las policías y organismos competentes a la hora de recibir denuncias por abigeato, como también la exhaustividad -o no- de las investigaciones asociadas a estos casos. Así también el encuentro buscó impregnarse de experiencias de los propios productores y eventualmente transparentar la realidad del abigeato en términos de detección, indagación y sanción.

“La justicia está mal”

Desde los asistentes, la percepción no se hizo esperar. Conforme surgieron opiniones, el tenor general fue de que la justicia en Chile ‘está mal’, principalmente porque consideran que con las denuncias de abigeato no se ha llegado a nada concreto. En ello el fiscal fue enfático en decir que: “La respuesta es la misma de hace 15 años. La Reforma Procesal Penal comenzó en nuestra región el 16 de diciembre de 2002, pero para aclararles a todos ustedes: nosotros no hacemos las leyes, aplicamos las que tenemos y la Fiscalía no depende del Poder Judicial. Somos un organismo independiente, autónomo, por tanto la función es investigar y acusar. Ahora, cómo se resuelve, qué penas aplican, cómo las va a cumplir, no es nuestra pega, eso lo hace el Tribunal”.

Crítica a Carabineros

y PDI

En tanto, entregó su parecer en torno a las aprensiones del sector ganadero, por la eventual falta de voluntad que tendrían Carabineros y la Policía de Investigaciones para iniciar indagaciones. Esto, ya sea argumentando en algunos casos que no pueden actuar, porque no existe flagrancia. En este punto, les contestó: “Frente a una denuncia de robo como lo es el abigeato hay diligencias que son obligatorias para la policía. Por lo tanto, la excusa no es ‘es que el fiscal no me dijo nada’, ‘es que no podía comunicarme con el fiscal’, ‘es que no recibí ninguna instrucción’. No, deberá acoger la denuncia y recoger las declaraciones de la víctima y de los testigos. Además, tienen la obligación, en caso de flagrancia, de poder acceder o no a las detenciones, entre otras”.

Otro de los reproches de los asistentes aludió a la falta de control vehicular de las policías en los centros poblados, lo que deriva en la distribución ilícita de carne en los campos, aspecto en que el fiscal enfatizó que “nosotros actuamos cuando el delito se cometió, pero no tenemos funciones preventivas”.

Los números mandan

Durante su intervención, Campos mostró diversos cuadros estadísticos. Uno de ellos dio cuenta de que durante el primer semestre de este año, han sido ingresadas a la Fiscalía de Punta Arenas, un total de 20 causas por delito de abigeato, lo que representa una baja de 44,4% respecto de las 36 del mismo período en 2016, significando éstas las más elevadas de los últimos 4 años, para dicho semestre. En la primera parte de 2014, la cantidad de delitos consignados fue de 29, mientras que para el mismo tramo en 2015, se advierte que el número llegó a 27 en el global. En tanto, del total de ingresos del primer semestre de este año, 13 corresponden a Punta Arenas, 4 a Puerto Natales y 3 a Porvenir.

Término de causas

Finalmente, en lo referido al tipo de término de las causas por este delito, en lo que respecta a salidas judiciales al primer semestre de este año, 12 de ellas terminaron por esta vía, lo que equivale al 29,3% de los 41 términos en lo que va del año. De estas, tres (7,3%) llegaron a acuerdo reparatorio; una (2,4%) en facultad para no investigar; tres (7,3%) quedaron con sentencia definitiva condenatoria; dos (4,9%) finalizaron con sobreseimiento definitivo y tres (7,3%) en suspensión condicional.

Las 29 restantes se anclan en los denominados términos facultativos, correspondiente a archivo provisional, representando el 70,7% de los tipos constatados durante el primer semestre de 2017.

También hubo cuestionamiento a la manera en cómo se presentan las pruebas, ya que estas son difíciles de reunir si las labores de investigación de parte de las policías, no se toman en corto plazo. En ello, el fiscal sostuvo que “se trata de un tema de oportunidad, pero la única forma de ayudar a que esa investigación se haga mejor es que usted mismo -productor- vaya y les reclame. Una persona no puede estar esperando dos meses, hay plazos que tenemos y se tienen que cumplir”.