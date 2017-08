Fiscal Oliver Rammsy y asaltos a bencineras: “La modernidad ha traído una serie de vicios nuevos a los que tenemos que acostumbrarnos”

El representante del Ministerio Público aseveró que el modus operandi en los últimos delitos de robo en algunas estaciones de servicio podrían tener algún tipo de vinculación.

La madrugada del pasado 2 de agosto, dos jóvenes de 17 años asaltaron el minimarket de la estación de servicio Copec, ubicada en Avenida Bulnes Nº04486, donde intimidaron con un arma blanca a la cajera, sustrayendo 126 mil pesos y otras especies. A raíz de esto, ambos fueron detenidos y dejados en la cárcel de menores mientras dure el plazo de investigación.

Sin embargo, durante la mañana de ayer, se revisó en la Corte de Apelaciones la situación de estos adolescentes, debido a que inicialmente uno de ellos no habría tenido antecedentes penales anteriores, por lo que se solicitó revocarle la medida cautelar aplicada. Sin embargo, esta solicitud no fue concedida por el tribunal de alzada, ya que se habría comprobado que sí tenía causas anteriores, determinándose así por mayoría que la pena proporcional era la impuesta en la audiencia de formalización hasta que se resuelva el caso.

“Este menor de edad tiene otra causa por el robo de un local comercial, donde él no admitió y quedó con un procedimiento simplificado que está vigente, y además tiene un hurto, por lo que su historial criminal ha ido en escalada”, precisó el fiscal Oliver Rammsy.

Vicios de la modernidad

Sin embargo, el persecutor diagnosticó que los delitos cometidos en esta modalidad han ido aumentando en los últimos meses, lo cual se asemeja al robo perpetrado la madrugada del miércoles en el local comercial de la bencinera Petrobras, de calle Diagonal Don Bosco, ilícito del cual aún no hay detenidos.

“Como se dice comúnmente: la ocasión hace al ladrón, y acá hay una situación que en esta ciudad no hemos querido adaptarnos a que la modernidad ha traído una serie de vicios nuevos a los que tenemos que acostumbrarnos, no podemos mirar para el lado. Es imposible considerar que no existen delitos informáticos o los robos en lugares habitados, que no era común hace algún tiempo, por lo que ahora la gente no tiene que dejar su bicicleta a la vista, las estaciones de servicio deberían tener sus cámaras de seguridad, para evitar o poner obstáculos a la acción delictual”, consignó.

Finalmente, el representante del Ministerio Público recalcó que en estos últimos ilícitos, ha sido es el mismo modus operandi el que se ha utilizado, describiendo que principalmente la forma de actuar es que “uno utiliza un cuchillo, anulando a la dependienta y el otro sustrae el dinero y las especies. Otra característica es que siempre buscan lugares donde hay una sola trabajadora, por lo que creo que estos delitos podrían tener alguna vinculación”.