Fiscal regional por alza de robos con violencia: “Estamos preocupados”

En menos de un mes se han registrado en Punta Arenas múltiples robos con violencia, un tipo de delito que no era muy común de ver en la ciudad y que en el último tiempo ha atemorizado a pequeños locatarios y ha generado un rotundo rechazo de parte de la comunidad.

Asaltos a las bencineras y en algunos locales comerciales, individuos con el rostro cubierto, utilización de armas y por sobre todo la intimidación sobre las víctimas han sido los principales patrones delictivos de los malhechores, además del hecho de actuar de noche, amparándose en la oscuridad para evadir su captura. No obstante, la importancia de las imágenes que registran las cámaras de televigilancia han sido cruciales para -en algunos casos- dar con los avezados malechores.

En este aspecto, la consumación de este ilícito ha llamado la atención del Ministerio Público, donde el fiscal regional Eugenio Campos manifestó ayer su preocupación ante esta “ola de robos”, fenómeno que no era frecuente de presenciar con el alza sostenida que se ha evidenciado.

“Escapa a nuestra realidad”

“Estamos preocupados precisamente porque en las últimas dos semanas hemos tenido bastantes procedimientos de delitos de robos con violencia e intimidación, en las cuales han estado involucrados no solamente personas adultas sino que también menores de edad, que por tanto van en la ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Nos llama la atención que estos días se han concentrado mayormente este tipo de delitos violentos en la ciudad, y que eso es algo que precisamente escapa a nuestra realidad”, recalcó.

Ante tal escenario, el titular local de la Fiscalía detalló que entre las acciones llevadas adelante para enfrentar esta situación, está una reunión -efectuada el lunes pasado- con el persecutor jefe de Punta Arenas, con el propósito de ordenar y dar celeridad a las investigaciones respectivas asociadas a estos casos, algunos ya formalizados y de otros que fueron denunciados.

“Nos juntamos en la semana con el fiscal Fernando Dobson, para abordar todas y cada una de las investigaciones. Se le ha dado la instrucción para que avance lo más rápido posible con el fin de que estas investigaciones lleguen a buen término, y efectivamente considerar todos y cada uno de los antecedentes a disposición del Tribunal para que se tomen las decisiones de rigor en su momento. También le hemos transmitido a ambas policías y entiendo que está trabajando la Fiscalía con la Policía de Investigaciones y con Carabineros, donde se hizo el patrullaje preventivo el fin de semana”, detalló Campos.

