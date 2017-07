Fiscalía abandona persecución penal de apremios y abusos sexuales en la PDI de Magallanes

El fiscal Fernando Dobson, tras agotar las diligencias decretadas, arribó a la conclusión de que no existirían antecedentes que permitan fundamentar una imputación de cargos contra los funcionarios policiales aludidos.

Hasta la últimas instancias judiciales pretende llevar la causa de su representado (J.H.M.R.), el abogado Francisco Villegas quien ayer, pese a que la Fiscalía planteó que no continuará con la investigación de supuestos apremios y abusos sexuales que involucraría a funcionarios de la PDI, solicitó formular acusación particular, y llevar a juicio a los dos efectivos contra quienes se interpuso una querella criminal en mayo del año pasado.

El fiscal Fernando Dobson, tras agotar las diligencias decretadas, arribó a la conclusión de que no existirían antecedentes que permitan fundamentar una imputación de cargos contra los funcionarios policiales aludidos, en particular contra el ex jefe del Departamento de Extranjería de la PDI (E.J.G.C.), a quien se le sindica como el autor de una serie de hechos de connotación sexual contra el subalterno querellante en la causa.

Atendida la circunstancia de que la ley no faculta al Juzgado seguir investigando un determinado hecho, el magistrado acogió la pretensión del Ministerio Público, pero también oyó la solicitud subsidiaria formulada por el abogado Villegas, quien pidió audiencia para justificar una acusación particular, figura que se da de manera poco habitual en el proceso penal, pero que la ley contempla, por lo que el Tribunal fijó audiencia para el próximo 4 de agosto para dichos efectos.

Sobre el procedimiento, el abogado expresó que su representado actualmente se encuentra alejado de las filas policiales sometido a tratamiento médico. El profesional afirmó que piedra angular de su planteamiento es la evaluación realizada por el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (Cavas) de la propia PDI, donde, según dijo, se llegó a la conclusión que “los hechos ocurren en un ambiente de indefensión, en un escenario de intimidación y persecución, y a su vez, en riesgo vital hacia la persona, por lo que para nosotros está más que claro que estamos ante un delito, es por eso es que apuntamos a la acusación particular, para continuar nosotros adelante con la causa”.

Quien también abordó el procedimiento judicial, fue la abogada del ex jefe de Extranjería, Marta Victoria Vargas. “Mi representado no puede estar bien ante una acusación tan injuriosa como la que se ha presentado, y lo que buscamos es hacer justicia respecto de estos hechos para que eventualmente, en el momento determinado, podamos iniciar las acciones legales que correspondan (…) todo esto ha sido una situación absurda de la que tendrá que hacerse cargo el querellante”, remarcó.

Sobre el informe emanado del Cavas, donde se aduciría que las acciones iniciadas por el querellante obedecerían a un desorden mental, la abogada sostuvo que no habrían antecedentes que respalden que los hechos denunciados fueran reales.

Finalmente, respecto de la situación de su defendido, Vargas señaló que permanece suspendido de sus funciones, pero que espera reintegrarse a sus labores una vez concluido el proceso judicial.