Flies responde a Sahr: “Si él no coordina la reunión como presidente de la Comisión, mal se puede asistir”

El intendente Jorge Flies se refirió a los dichos del consejero regional Roberto Sahr, quien exteriorizó su molestia por la ausencia de la máxima autoridad regional a la reunión de trabajo de la Comisión Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías del Consejo Regional, en la que se analizaría la construcción del edificio corporativo para el Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (Cequa).

Al respecto, el intendente discrepó de las opiniones de Sahr señalando que “si él no coordina la reunión como presidente de la Comisión Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías mal se puede asistir. Hay tres reuniones de la comisión que no han tenido el quórum y eso significa la capacidad de convocar a esta actividad”.

Además, el consejero declaró que “creo que él está más preocupado de preparar su aterrizaje en otra institución cuando ya no sea intendente”.

La máxima autoridad puntualizó que “muy diferente a lo que piensa el consejero Sahr o tal vez está acostumbrado, no necesito andar buscando trabajo”.

“El pidió asistir a la reunión”

Consultado por las declaraciones del intendente, Sahr dijo que le parece muy rara la reacción del intendente de responsabilizarlo a él, y aducir falta de coordinación por su inasistencia a la reunión de comisión. “Fue él quien pidió asistir”.

“El intendente estaba informado de la reunión que él solicitó, porque desde el Core recibe las invitaciones, que no diga que no estaba enterado, que no le avisaron o que no se coordinó ¿que pretendía, que lo vaya a buscar en un Rolls Royce y con alfombra roja?, por favor que no sea infantil. Sabemos que no quiere al Cequa. Por él ya lo habría hecho desaparecer hace rato y si no lo ha hecho es porque somos varios, lamentablemente no todos los consejeros, los que hemos defendido la existencia de este centro regional de investigación que es nuestro, de la región, de nadie más”, aseguró.

Incluso fue más allá. Sahr expresó que “sabemos que el intendente quisiera poner todos los ‘huevos’ en la Umag, y es bueno poner algunos ahí, -porque también es nuestra universidad, aunque no se note-, pero no todos. Es bueno que en ciencia exista la competencia, si no, como en todo orden de cosas, los cerebros se duermen y se mal acostumbran”.

“Flies no es creíble”

Flies recalcó que no está buscando trabajo, a lo que Sahr planteó “que bueno por él y me alegro que no necesite hacerlo, no es algo que podamos decir el común de los ciudadanos. Me la juego que terminado su período aparecerá apoltronado en la Umag o en alguno de los centros en desarrollo con financiamiento del gobierno, el centro de biomedicina, el centro antártico u otro relacionado. El tiempo lo dirá, como lo hizo cuando me acusó de hacer denuncias al voleo, cuando dije que él había intervenido ante el ex alcalde para cambiar, sin elemento técnico alguno de respaldo, en el cambio de uso de suelo de la punta arenosa, favoreciendo al privado dueño de ese terreno, y allí construir el multimillonario Centro Antártico. ¿Denuncia al voleo? Recientemente conocimos el diseño de esa construcción que se hará…¿dónde? ahí mismo pues, en la punta arenosa, ex chipera. Flies no es creíble”.

Finalmente el consejero enfatizó que “si Flies dice que la comisión que presido no ha podido funcionar en algunas sesiones por falta de quórum, ahí le pega un buen golpe a los consejeros que no han asistido a esas sesiones, no al presidente de la comisión que no va casa por casa despertándolos para cumplir con sus obligaciones”.