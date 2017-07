Fuerte encontronazo entre alcaldesa de Porvenir y consejera fueguina

Una áspera y agitada discusión casi al término de la 17ª sesión ordinaria del Consejo Regional (Core) protagonizaron la alcaldesa de Porvenir Marisol Andrade y la consejera que representa a la provincia de Tierra del Fuego, Patricia Vargas, luego de que el presidente del cuerpo colegiado le ofreciera la palabra a la edil.

El altercado se produjo luego que el consejero Jorge Vega manifestara su inquietud respecto al proyecto Parque de Estromatolitos en Tierra del Fuego, ya que durante la comisión de Régimen Interior que sesionó durante la mañana se discutió dicha iniciativa, a lo que Vargas, quien también es presidenta de dicha comisión, expresó que habría quedado para la sesión de la próxima semana.

Ante esto, la edil que había sido invitada a participar en dicha instancia le solicitó al presidente del Core, Miguel Sierpe, referirse a la situación, interpelando al pleno por no haberle avisado temprano que dicha propuesta no iba a ser considerada en la tabla de citación, y a su coterránea por no contemplar el referido proyecto que “potencia el desarrollo científico y turístico de la provincia”.

“Yo llegué anoche (por el domingo) porque hoy tenía que estar a las 11,30 horas y cuando a uno le llega una invitación el día jueves es porque se vio en la comisión de Régimen Interior el día anterior, por lo tanto, hice todos los esfuerzos, me vine anoche en el ferry para poder estar hoy (lunes). Lamento que la presidenta de la comisión, que siendo ella de Tierra del Fuego, no haya considerado esa mirada con su capital provincial, y tengo que decirlo porque soy franca para hablar. Punta Arenas no es solamente el centro de la región”, fue lo que expuso la jefa comunal de Porvenir.

Ante esta intervención, la consejera sindicada dijo expresamente que “me parece una ordinariez de la alcaldesa lo que ha hecho con el Consejo Regional”, reprochando duramente las declaraciones emitidas por Andrade.

“Las decisiones las toman las comisiones. Yo puedo ser muy consejera de Tierra del Fuego pero yo respeto a mis pares y la comisión de Régimen Interior fue la que estimó que así fuese, lo que no significa que su proyecto esté rechazado”, contestó.

La iniciativa en cuestión se refería a la concesión gratuita por cinco años de un terreno ubicado a cinco kilómetros de Porvenir, en el sector de Laguna de los Cisnes, que es de propiedad de Bienes Nacionales para la construcción de un Parque de Estromatolitos Tierra del Fuego, y tiene que ver con un sitio que posee cianobacterias vivas, un geositio que vive en condiciones extremas de temperatura y que sólo en el mundo existen quince de éstos, localizándose seis en Magallanes, lo que potenciaría el interés científico y turístico en la localidad fueguina.

Ante la calificación de “ordinariez”, la alcaldesa Andrade manifestó que “cada uno emite palabras de lo que piensa y de lo que es, porque yo no le falté el respeto a nadie, hablé como representante de la comuna y sigo sosteniendo que hay una falta de coordinación en el Core, porque si un proyecto es trabajado en la mañana, uno tiene la seguridad de que va a pasar al pleno en la tarde”.

Finalmente, la integrante del cuerpo colegiado puntualizó que “el Consejo tiene procesos internos y ese punto de la tabla está para la próxima semana. Cuando ella se retiró de la reunión de la mañana efectivamente todavía no se votaba, o sea, se evalúa y analiza, y posteriormente la comisión queda votando en privado. Creo que hay un malentendido porque la alcaldesa lamentablemente personalizó la situación, cosa que yo no estoy acostumbrada porque yo trabajo en torno a temas y no en torno a las personas”.