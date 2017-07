Funcionarios municipales se declaran ‘en alerta’ tras denuncias de maltrato laboral

Las acusaciones fueron canalizadas a través de la Asemuch y situarían a la jefa de Gabinete, Alicia Monsalves, como responsable de estar ejerciendo prácticas ajenas al cargo encomendado por la autoridad comunal.

Una situación que califican de ‘confusa’, es la que denunciaron ayer representantes de la Asociación de Funcionarios Municipales (Asemuch) de Punta Arenas, instancia a través de la cual se han canalizado diversos reclamos de personas asociadas a dicho gremio, acusando a la jefa de Gabinete del municipio local, Alicia Monsalves Colivoro, de “estar propiciando un ambiente laboral poco grato para varios funcionarios”, según aseveró a La Prensa Austral, uno de los dirigentes de la entidad gremial, Juan Urzúa Campos.

“Por un lado, la actual jefa de Gabinete del alcalde Radonich (en alusión a Monsalves) está ejerciendo funciones administrativas internas del municipio, referidas a traslados de personal, otorgamiento de permisos, pagos de contrataciones y otros, que son propios del cargo de un administrador municipal. Y nosotros entendemos que el cargo para el que ella fue contratada, tiene que ver principalmente con las actividades del alcalde hacia la comunidad”, planteó el tesorero de la entidad, que aglutina a más de doscientos asociados municipales.

En segundo orden, el directivo gremial apunta a que “insultos y gritos” por parte de la citada funcionaria, estarían siendo la tónica del trato con diversos trabajadores que llevan varios años trabajando en la repartición edilicia.

“Hemos recibido denuncias de funcionarios que dicen haber recibido malos tratos, improperios, gritos, menoscabo, insultos verbales, efectuados por la jefa de Gabinete, incluso en espacios donde se atiende a público”, afirmó Urzúa, quien acotó que Monsalves habría efectuado traslados de personal, sin tener el visto bueno de directivos municipales.

“Ella efectuó el cambio de un auxiliar que dependía de la Secretaría Municipal y concretó ese traslado, sin la venia, ni la autorización del director a cargo, que en este caso es Orieta Magna”, apuntó el dirigente sindical, afirmando que la situación descrita, ha provocado el reparo general de los integrantes de Asemuch, quienes se reunieron ayer por más de dos horas, a analizar los pasos a seguir, en una situación que gradualmente está provocando el rechazo generalizado de los funcionarios que se ubican en el Palacio Montes.

“Nosotros nos hemos acercado a hablar con la señora Monsalves, pero lamentablemente aquí se ha hecho un hábito -que cada vez que surge un reclamo- se tilda a los funcionarios de no estar llevando el ritmo, con el que opera la nueva administración, casi tratando al personal de incompetente. Y nosotros que llevamos muchos años en el municipio, entendemos que el ejercicio de violentar a un colega, va más allá de las competencias que alguien tenga o no. Por lo tanto, vamos a analizar cuáles son los pasos que se vienen, porque no se trata de hechos aislados”, afirmó Urzúa.

Cabe indicar que Asemuch envío ayer una misiva al alcalde Radonich, donde además le dan a conocer varias situaciones anexas a las denuncias que habrían recibido contra Monsalves, entre ellas, “la falta de participación con las organizaciones de funcionarios”, para llevar adelante una política de Recursos Humanos, a fin de avanzar con el organigrama municipal, así como la definición de las funciones específicas, vinculadas a los directivos a cargo de las direcciones municipales.