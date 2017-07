Fundación “Cambiemos la Historia” llegó a Magallanes para incentivar la donación de órganos

Con el objetivo de informar respecto del proceso de donación de órganos, se formó la representación en Magallanes de la Fundación “Cambiemos la Historia” que busca fomentar la donación de órganos impulsando una campaña permanente que no sólo busca visibilizar los rostros de quienes están esperando un órgano, sino que además se busca romper los mitos respecto de este proceso. Estas acciones buscan mantener la tendencia al alza que ha tenido la donación de órganos este año.

En este sentido, el presidente de la Agrupación “Cambiemos la Historia”, Alvaro Becerra Olguín, sostuvo: “La fundación tiene como uno de los objetivos principales educar y crear conciencia con respecto a la importancia de la donación de órganos en Chile. La idea es que podamos trabajar desde las regiones, que esté en todos los lugares, hoy partimos acá a presentar a los equipos y vamos a ir a Arica, porque hay muchas personas en regiones que quieren que este tema también se hable. La idea es descentralizar el tema de la donación de órganos y ojalá que en un futuro la gente pueda esperar su trasplante en su domicilio”.

En su paso por Magallanes, explicó que esta campaña data de septiembre del 2015, con tres casos, Cristóbal Ferrada, quien fue prioridad nacional de trasplante de corazón, al igual que Monserrat Sarmiento y Cristóbal Gelfenstein. “Nos unimos para hacer una campaña más fuerte, pero la verdad es que en ese minuto no se hablaba casi nada de la donación de órganos y de a poco formalizamos este trabajo en una Fundación para que este trabajo se mantenga en el tiempo y no sea cuando aparece un caso que se aborde el tema”, explicó, insistiendo en la necesidad de abordar en familia la decisión de ser donante de órganos y que las personas manifiesten su voluntad a su círculo más cercano para tomar una decisión. “La coordinadora regional será Marcela Jara Sierpe quien recibió un trasplante de riñón y tiene la experiencia, así que pensamos que podemos generar un cambio acá, porque esto es un problema de todos. Cualquiera de nosotros puede caer en la necesidad de un trasplante”, afirmó Becerra, agregando que “no existe mejor testimonio que una persona trasplantada para decirte que esto sirve”.

Ante la consulta, Marcela Jara explicó que la fundación busca fomentar la inscripción de personas que manifiesten su intención ser donantes. La idea es lograr al menos 100 nuevos inscritos, los que se sumarán a la campaña “Mi causa, Mi Mega”.

1.800 pacientes esperan

un trasplante

La lista de espera para un donante de órganos bordea los 1.800 pacientes y al año, sólo 350 de ellos lo encuentran. “Tenemos una lista de espera importante y la mayor cantidad de pacientes necesita un riñón, pero el proceso para un riñón es bravo porque el paciente depende de la diálisis, es bravo porque lo que te permite vivir es estar conectado a una máquina durante tres horas al día varias veces en la semana”, dijo la presidenta de la Corporación del Trasplante, Anamaría Arriagada.

