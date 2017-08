Fusión de cursos y jornada escolar completa en algunos colegios baraja la Corporación Municipal

A pocos días del inicio del segundo semestre, los problemas parecen no abandonar a la educación pública. A los cortes de luz y agua que amenazaron con postergar el comienzo de las actividades académicas, se añadió la rotura de una cañería en la Escuela Bernardo O’Higgins, que inundó un sector, obligando a suspender las clases durante dos días.

Pero, además, el déficit financiero no da señales de disminuir, los juicios acechan, los profesores miran atentos desde lejos, al igual que los apoderados. Todo eso, no obstante, no amilana a la encargada del Area de Educación de la Corporación Municipal, Beatriz Schmidt, quien abordó estos problemas con La Prensa Austral, entregando además algunas ideas que podrían permitir mejorar el sistema.

Lo primero es que reconoce que la crisis se mantiene, porque “soluciones no hemos tenido, el problema de la subvención es algo que permanece, nosotros nos financiamos con la subvención que recibimos del Estado y no alcanza para cubrir los sueldos del personal completo, aparte que tenemos retenciones por juicios que se vienen generando de años anteriores.

“Ahora -prosiguió- con el aumento de los sueldos de los profesores producto de la carrera profesional docente, debido al encasillamiento, llegaron más recursos del Estado pero van directamente a pagar los sueldos; eso también ha generado un déficit en contra nuestra de aproximadamente 150 millones porque hay algunas asignaciones que no llegaron”, expuso Schmidt. Por ejemplo, la crisis que hubo antes del inicio del segundo semestre, con respecto a los servicios.

“El problema de las deudas de luz y de gas vienen de este año que no se había pagado porque había convenios que se habían hecho anteriormente que tampoco estaban pagados, que no se cumplieron, entonces no podíamos hacer un convenio sin tener la información clara de la liquidez que teníamos para poder embarcarnos en un convenio”, reconoció.

En ese sentido, los recursos de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública, Faep, han ayudado a solventar algunas necesidades extras que han surgido en el camino, como las reparaciones en la Escuela Bernardo O’Higgins.

Disminución de matrículas

No es ningún secreto que las matrículas en los establecimientos municipales han ido en descenso. Si bien el último año la baja fue bastante menor tomando en cuenta la tendencia (“alrededor de 200 alumnos y en otros años hubo 400-500”, apuntó Schmidt), la situación preocupa en la Corporación Municipal, pese a que este segundo semestre, alumnos de establecimientos particulares subvencionados llegaron a los colegios y liceos municipales.

No obstante, la jefa del Area de Educación presentó algunas de las ideas que han desarrollado. “Se ha hecho una campaña con los jardines infantiles para promocionar a los colegios, tenemos plazo hasta el 8 de septiembre para que los papás conozcan y sepan dónde pueden postular los niños. También hemos hecho trabajos a través de las orientadoras que les ayudan a los niños a poder postular, conociendo más los colegios, porque a veces los niños no saben a qué se dedica el Liceo Industrial, el Comercial, ni tienen muy claros son intereses tampoco; muchas veces son los papás los que deciden por ellos y de repente deciden a gusto de ellos”.

– En ese sentido, ¿cómo motivar a los padres y apoderados a que confíen en la educación pública con todos los problemas que tiene?

– “Uno de los mayores problemas que ha enfrentado la educación municipal es que, cuando los profesores hacen paro, se pierde una cantidad importante de clases, los papás no quieren ni necesitan que los niños pierdan clases. Ahora hay muchos papás que actúan por desinformación, que un papá tuvo una mala experiencia influye, generalizan sin saber. El llamado es que los papás conozcan los colegios, se den el trabajo, de pedir una entrevista, ir al colegio para postular y saber cómo se está trabajando. Lo que más pedimos es que tengan confianza y que todas las cosas se conversan y se puedan solucionar”.

– Con respecto a la baja en las matrículas, ¿cómo la combatirán? ¿Se analiza la posibilidad de fusionar colegios o cerrar?

– “No habrá ni cierre ni fusión de colegios, lo que hemos pedido es que en algunos establecimientos hay cursos que son demasiado pequeños, por ejemplo, 14 alumnos en la mañana y 7 en la tarde, en el mismo nivel, que es parvularia. Entonces, hemos pedido que se junten en uno solo. Está la Escuela Bernardo O’Higgins, ellos tienen 17 en uno, 17 en otro, y tienen capacidad para 35-40 alumnos”.

“Sabemos que puede aumentar la matrícula, porque hay un colegio que pasa a particular pagado, que es el Colegio Punta Arenas, entonces pensamos que pueden llegarnos niños de ahí, pero tampoco tantos. Están los niños que llegan de Junji, Integra, que tienen que ingresar al sistema, a prekínder en este caso”.

Personal en aumento

Beatriz Schmidt indicó que aunque la cantidad de alumnos ha bajado, “la dotación de personal ha aumentado, por lo que no podemos seguir en el mismo ritmo, sin resguardar los pocos recursos que tenemos. Entendemos que para los profesores y para todos es difícil esa incertidumbre de no saber qué pasará el próximo año. Existen otras opciones a través de la Ley Sep que ese docente pudiera tener trabajo, entonces pedimos calma, de que no se sientan amenazados cuando puede haber soluciones por otro lado”.

– ¿La plantilla de docentes también ha bajado o se ha mantenido?

– “Estos años se ha mantenido y ha aumentado en algunos casos. Las matrículas, los ingresos bajan, pero la dotación aumenta, entonces eso es totalmente poco factible seguir aguantándolo así. Pero, nuestra intención es no bajar, sino hacer ajustes y tratar de que lo que no está por dotación, pueda trabajar a través de otra subvención, pero no es la intención hacer una crisis laboral”.

Otras medidas

La jefa del Area de Educación de la Corporación Municipal añadió que otro de los pedidos que han hecho a algunos establecimientos es que tengan jornada escolar completa, porque “hay papás que necesitan que sus niños permanezcan más tiempo en su establecimientos para poder ellos estar en su trabajo hasta cierta hora, entonces hay papás que buscan jornada escolar completa, por lo que estamos pidiendo que en esos colegios que tienen la capacidad física de poder aplicarla, puedan hacerla para que los niños estén más en el colegio. Entre ellos está la Escuela Portugal, la Escuela Bernardo O’Higgins, la Escuela Juan Williams”, recordó Beatriz Schmidt.

Sin embargo, no todos pueden acceder a este sistema como la Escuela Patagonia, “que tiene muchos deseos de aumentar, pero tiene problemas de espacio, sus salas son muy chicas y cuentan con el espacio justo. Lamentablemente, la Escuela Patagonia no tiene posibilidad, tiene una sala de kínder muy chiquitita. Y aunque quiere hacer jornada escolar completa porque los papás se lo han pedido, no tiene el espacio para aumentar matrícula”, concluyó Beatriz Schmidt.