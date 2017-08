Gasco, Aguas Magallanes, Edelmag y Tabsa entre las 102 empresas que no tendrán derecho a huelga hasta al menos julio de 2019

Este martes y luego de un acucioso proceso de revisión, los ministerios de Economía, Defensa y Trabajo, canalizaron la lista definitiva de empresas que no tendrán derecho a huelga hasta al menos julio de 2019, la que en esta oportunidad despliegue 102 firmas entre las cuales figuran con pertinencia en nuestra región, Edelmag, Gasco, Aguas Magallanes y Transbordadora Austral Broom (Tabsa).

El global representa una disminución de seleccionados, respecto de 127 firmas identificadas en 2016 y que en este caso son catalogadas como ‘estratégicas’, considerando que éstas atienden servicios de utilidad pública o que su paralización pudiese causar un daño grave a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad de las personas.

Las firmas locales

Consultadas por este tema, las firmas locales complementaron el contexto de su elección. Edelmag señaló al respecto que históricamente las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica han sido incluidas dentro del listado de empresas ‘estratégicas’, debido a que su misión es suministrar un servicio público de primera necesidad. “Lo anterior, fue ratificado en el artículo 362 de la Ley 20.940, donde se plantea que ‘no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional’. La definición de empresa estratégica, en ningún caso implica el incumplimiento de las obligaciones que ésta tiene con sus trabajadores, quienes son fundamentales para el suministro eléctrico seguro y confiable que merecen todos nuestros clientes”, indicaron.

Por su parte, Gasco mencionó que está en dicha categoría hace años, por lo que la actual renovación no modifica las operaciones de la empresa ni de sus trabajadores.

En tanto, Aguas Magallanes complementó indicando que “como en años anteriores, las empresas sanitarias han sido incluidas en este decreto, toda vez que ellas prestan un servicio público que no puede interrumpirse, por ser esencial para la vida de las personas y el funcionamiento de la ciudad”.

A su vez, para el gerente de Tabsa, Alejandro Kusanovic, el quedar en el listado es de vital importancia. “El nuestro es un servicio público que si se ve alterado, puede afectar la vida de los ciudadanos de Magallanes, ya que son 5 los servicios que tenemos para conectar el territorio internamente e incluso con la Décima Región. El estar en la lista significa que nos preocupamos de hacer las cosas bien, pero no sólo en cumplir con las leyes de la República, sino de propiciar que nuestros trabajadores estén cómodamente en la empresa”.

Reforma Laboral

Cabe notar que este resultado era incierto y constituía uno de los ‘misterios’ que generó la entrada en régimen de la nueva Reforma Laboral -en abril-, pero que se resolvió además con la especificación de que, a diferencia de años anteriores en que las empresas mantenían la condición por 12 meses, ahora será por dos años.

Crítica al sistema

El mismo martes, el presidente de la Cut Magallanes, Carlos Aro Velásquez reiteró la crítica formulada días atrás a la operatividad de este sistema. “Para el mundo de los trabajadores, indudablemente que esto es un retroceso, más que nada porque se vulnera el derecho a manifestarse en sus procesos de negociación colectiva y una vez más demuestra que el sector del empresariado es más fuerte”.

Y agregó: “una cosa es el tema ‘estratégico’ y otra muy diferente es coartar la libertad de manifestarse. Hay contradicciones en todo esto y en la misma Ley 20.940, donde existen elementos que ensucian el modelo las relaciones laborales. Y si esta nómina es avalada por los ministerios, dictaminando qué puede o no afectar a los trabajadores, me parece un contrasentido terrible. La Cut ha tenido reuniones sistematizadas para ver este tema, ha habido manifestaciones para que se pronuncien las carteras pero no ha habido éxito, porque justamente el empresariado y el sector de gobierno, son mucho más fuertes”.

