Genoveva Cárdenas, de la Agrupación de Conjuntos Folclóricos Chilotes (Acochi): “Me gustaría ver algún día un real desembarco con gente vestida de chilota”

Asegura que la representación no se condice con lo que de verdad ocurrió el 21 de septiembre de 1843.

Genoveva Cárdenas, de la Agrupación de Conjuntos Folclóricos Chilotes (Acochi), expresó estar muy contenta con este reconocimiento coronado con un día feriado y expresó sus deseos porque “ojalá sea definitivo para que el próximo año no tengamos que estar luchando de nuevo para que nos tomen en cuenta, porque si luchamos lo hacemos por todos nuestros antepasados y nosotros que vivimos en Punta Arenas”, enfatizó.

La integrante de Acochi además hizo un llamado de atención a las autoridades presentes en el sentido de que la representación que se hace del día del desembarco no le haría justicia al pueblo chilote.

“Estoy feliz con todo esto, pero no me gusta la representación porque para mí el desembarco no es real, a Magallanes llegaron chilotas desde Chiloé, no españolas de vestidos largo ni marinos con sus sombreros. Llegaron chilotes con hojotas, con medias de lana, pantalones de wiñe, la chompa de lana cruda y las mujeres con sus delantalcitos y vestidos”, reclamó y comentó que esta misma inquietud se la dejó saber al diputado Juan Morano en el período en que fue alcalde de Punta Arenas.

Otra integrante de Acochi, María Godoy valoró mucho la ceremonia en honor a este importante hito histórico para ambas regiones. “Es muy importante para mí, es una nostalgia tremenda haber sido reconocido el pueblo chilote después de tantísimos años. Me gustaría que lo reconocieran en el calendario, que saliera de rojo todos los 21 de septiembre, para nosotros es lo más importante”, expuso.

En este mismo sentido, el concejal de Punta Arenas, José Aguilante, fue más radical en sus propuestas y en un comunicado de prensa instó al Ministerio de Educación para que incorpore dentro de sus contenidos académicos, la gesta lograda por los tripulantes de la goleta Ancud.

“Es tarea de la mayor trascendencia velar porque las entidades responsables de la educación, elabore e incorpore contenidos que den cuenta de este hecho histórico fundamental para la nación, insertándolos en sus currículos educacionales, en sus textos, planes y programas educativos, de manera que luego se instruya a que las Corporaciones, Departamentos de Educación Municipal y a todos los establecimientos lo transmitan a las nuevas generaciones”.

Siguiendo la misma línea el edil recordó que llevan tiempo insistiendo en que el gobierno regional cumpla con la promesa de construir un Centro de Expresiones Culturales Chilotas en Punta Arenas que otorgue cabida a las creaciones culturales de sus agrupaciones permitiendo que pueda albergar el Encuentro Costumbrista Chilote y otras actividades comunales en condiciones de mayor dignidad.

A la caracterización del desembarco llegaron representantes del Concejo Municipal de Ancud. Marco Velásquez, fue uno de los concejales que vino a tomar nota de cómo se conmemora la gesta chilota en la Región de Magallanes.

“Me siento emocionado primera vez que estoy aquí en Punta Arenas viendo lo que se hace acá. Ustedes de verdad que le dan el valor y el honor que se merece la goleta Ancud. Estoy orgulloso por estos ancuditanos que estuvieron en esta goleta que llegaron a colonizar este territorio para Chile”, enfatizó el emocionado concejal que además prometió replicar en el concejo de su comuna lo que se hace en Punta Arenas para conmemorar esta fecha.