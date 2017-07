Gobernación lanza dispositivo móvil para operativos en terreno

En la esquina de Colón con Bories, en medio de una verdadera fiesta ciudadana con baile entretenido y un espacio para inscribirse a la corrida nocturna del sábado 29 de julio, la gobernación de Magallanes hizo la presentación oficial de un dispositivo móvil, tipo “camper”, que permitirá realizar gobierno en terreno en las zonas más aisladas de la región.

Se trata de una oficina móvil que será trasladada por la provincia para acercar la oferta pública a los habitantes de las zonas rurales y periurbanas, que no cuentan con servicios públicos. Así como también para ayudar a los migrantes que residen en la zona, con sus trámites de extranjería, por ejemplo.

Al respecto la gobernadora Paola Fernández Gálvez, explicó que la calendarización del recorrido del móvil, así como también los servicios que se ofrecerán durante sus visitas, se determinarán a través de un ejercicio de participación ciudadana denominada: “¿Dónde quieres a tu gobernación móvil?”, cuyos datos serán recogidos por el Area de Modernización de la gobernación provincial, para que sean los mismos usuarios quienes elijan los servicios que requieren y los lugares a cubrir.

“Esto tiene que ser participativo. Uno no puede imponer ciertos servicios si no es la necesidad de las personas ( ) Tenemos la colaboración de todos los servicios públicos y además de instituciones privadas como Santo Tomás, Enap Magallanes, voluntariado como la Cruz Roja, etc.”, expuso la autoridad.

Cabe señalar que el ejercicio de participación ciudadana contó con una amplia adhesión de público, que pudo marcar con “post it” de colores en un mapa gigante instalado en la calle, los lugares y necesidades que consideraron que debe cubrir la gobernación móvil.

