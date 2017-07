Gobernador Cárdenas asegura que cárcel de Porvenir “sigue funcionando normalmente”

“El Centro de Detención Preventiva (CDP) de Porvenir no se va a convertir en un destacamento, ni menos se va a cerrar, por ningún motivo, al menos durante este gobierno”, aseguró ayer el gobernador de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas. Justamente, la autoridad provincial viajó a Punta Arenas para entrevistarse hoy con los internos que cumplían condena en el penal fueguino y fueron trasladados “voluntariamente” a la cárcel de Punta Arenas, para adscribirse a un proceso de readaptación social más sólido en el Cet (Centro de Estudios y Trabajo) del recinto penitenciario regional.

Aunque el nuevo destino de los tres ex reos del CDP fueguino fue “voluntario”, trascendió en Porvenir que a ellos se les advirtió previamente que de no consentir en su traslado, firmando el documento de solicitud respectiva, no iban a gozar de beneficios a su favor en el plantel isleño. “He estado haciendo varias gestiones, me entrevisté con el seremi de Justicia y con el director regional de Gendarmería para tratar el tema de la cárcel de Porvenir y puedo asegurar que va a seguir funcionando normalmente”, acentuó Cárdenas.

Hay existencia de alimentos

Agregó que su visita a los internos trasladados obedece a que “más allá que a mí me digan que se quisieron venir voluntariamente, yo voy a verificar con ellos que sea así, que estén en buenas condiciones y que efectivamente quieran estar en Punta Arenas”. Pero, respecto a la ausencia de alimentación, dijo que lo indicado por Gendarmería Regional es que en el CDP de Porvenir las bodegas están abastecidas con alimentos.

“No se ha llevado nada desde Porvenir, por lo tanto tienen la capacidad de dar la alimentación que sea necesaria. Además, se está desarrollando un proceso de licitación para dar con un servicio externalizado frente a cualquier circunstancia, pero pueden otorgar el servicio directamente y tienen sistemas internos para manejar cualquier circunstancia, si les falta algo para otorgar”, añadió el gobernador.

Respecto a la ausencia de un cocinero, que mientras la población penal era más grande lo cumplía un interno que supiera de preparación alimentaria, Rodolfo Cárdenas advirtió que “lo que les he dicho es que tienen que reconvertir a los funcionarios de Gendarmería (para cocinar), porque no puede ser que no puedan desarrollar esa tarea”. Lo que debe ser así mientras dure el proceso de externalización, apuntó.

Futuro de la cárcel

Respecto al futuro del CDP porvenireño, la autoridad clarificó que “la cárcel sigue funcionando con normalidad, no se va a cerrar, para tranquilidad de la comunidad y cualquier situación que implique que tengamos 5, ocho o más detenidos, Gendarmería tiene que entregar los servicios que debe otorgar en relación a eso. Así que no hay que preocuparse en ese sentido”, aseguró.

En relación al traslado de gendarmes, explicó que hay varios funcionarios que lo están pidiendo por razones familiares, por el desarrollo de su carrera, etc., pero que si se requieren más gendarmes en Punta Arenas o Porvenir, van a otorgarse las destinaciones respectivas. Recordó que junto al director regional de la institución se reunió con los funcionarios locales y “conversaron de frente sin expresar ninguna inquietud de nada”.

Es más, detalló que se siguen cumpliendo roles, donde sólo un gendarme pidió su traslado. “La cárcel funciona normalmente y en la medida que requiera más atención o algo así, la va a otorgar la dirección regional porque corresponde que así sea. Hay que cumplir la Ley, no se trata de una cosa antojadiza”.

“Pero el cierre de la cárcel no va a suceder, al menos en este gobierno”, sentenció finalmente la alta autoridad fueguina.

