Gobierno asegura que tarifas del gas de los magallánicos no se verán alteradas el próximo año

La frase que aseguraba que el “Gobierno recorta subsidio al gas de Magallanes y se teme déficit”, preocupó a más de un magallánico ayer, que de inmediato pensó en el aumento del valor final de su boleta de consumo mensual.

Una reducción de 12,3% en los recursos que entrega el Estado a Enap para subvencionar el precio al gas natural, considerado en el Presupuesto 2018, encendió las alarmas. Según el proyecto de ley, el aporte caerá de $66.701 millones a $58.521 millones, es decir, una baja de $8.180 millones (unos US$12,6 millones).

Frente al escenario y para llamar a la tranquilidad de la población, el gobierno, a través del gobernador (s), Christian García, el seremi de Energía, Alejandro Fernández y el de Gobierno, Baldovino Gómez, realizaron un punto de prensa para poner paños fríos a la información.

García manifestó que lo que está en la Ley de Presupuesto tiene que ver más bien con el subsidio que se entrega anualmente a Enap, y que para este año representa una baja por factores de tipo de cambio de dólar y también porque Enap tiene principalmente mayor eficiencia en la producción de gas. Eso, según el gobernadora (s), se debe a las acertadas políticas del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que propició al inicio de su mandato, en el sentido de fomentar la capitalización de Enap,

“Esta baja en el subsidio que se le entrega a Enap no altera el precio de los consumidores de gas domiciliario, es decir, a la población de Punta Arenas y a toda la región. Las personas van a seguir pagando la misma tarifa que les corresponde con el reajuste de IPC, porque eso fue lo que comprometimos, lo que se ha estado cumpliendo y lo que vamos a seguir cumpliendo”, recalcó García.

En tanto, el seremi de Energía, Alejandro Fernández, expresó que la petrolera estatal tiene el compromiso de ser cada vez más eficiente en sus costos operacionales, lo que “esto ha permitido asegurar durante este gobierno el compromiso de que el abastecimiento de gas natural para la región de Magallanes está asegurado para los próximos 20 años”, dijo.

“Nos seguiremos esforzando”

En relación a la situación, desde Enap indicaron que la empresa está comprometida con Magallanes, por eso han asegurado el abastecimiento de gas por 20 años. “Adicionalmente, y pese a que no depende de Enap la tarificación a los clientes, la reducción del subsidio nos impulsa aún más a seguir esforzándonos por reducir los costos de exploración y perforación, haciendo más eficientes nuestras operaciones”, plantearon.

Desde la estatal puntualizaron que “han logrado reducir de US$5 millones a US$2,6 millones el costo de exploración de un pozo de gas no convencional, además de disminuir los costos de energía, servicios y transportes, trabajo que seguiremos desarrollando para mejorar la rentabilidad de Enap”.

“Es el rol social

de Enap”

El presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap, Alejandro Avendaño, expuso que la estatal va a tener que cumplir su rol social, en el sentido de poder absorber la baja en el presupuesto de un 12,3%.

“El hecho de que tengamos una reducción en el presupuesto en ningún caso pasa por un aumento en las tarifas para la ciudadanía. Enap como empresa del Estado va a cumplir su rol social, y eso no lo va hacer a costa de que haya que subirle el gas a la gente, no va haber una variación de eso”.

Relacionado