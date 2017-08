Grave menor atropellada anoche en el barrio 18 de Septiembre

Según relataron testigos, la adolescente, que habría cruzado intempestivamente la calzada, fue expulsada a más de diez metros del impacto contra del vehículo.

Pasadas las 22 horas de anoche, una menor de edad fue impactada violentamente por un automóvil Chevrolet Aveo que circulaba de oriente a poniente por Avenida Salvador Allende, a la altura de la intersección con calle Eusebio Lillo, en uno de los puntos de acceso al barrio 18 de Septiembre.

Según relataron testigos del lugar, la adolescente -que estimativamente tendría entre 13 a 17 años- fue expulsada a más de diez metros tras la embestida del vehículo, el cual quedó con el parabrisas destruido y parte del capó hundido.

Asimismo, un equipo del Sistema de Atención Médica de Urgencias (Samu) concurrió hasta el sitio del suceso, brindando las primeras atenciones a la menor que se encontraba inmóvil en la calzada, inconsciente y con una exposición ósea craneal, por lo que debió ser derivada inmediatamente a la Unidad de Urgencias del Hospital Clínico de Magallanes, donde hasta el cierre de esta edición estaba siendo asistida mediante exámenes en escáner para determinar la gravedad de su lesión.

“La niña pasó corriendo, nosotros veníamos desde Independencia hacia el cerro y no la vimos porque pasó muy rápido, entonces no logramos ni siquiera frenar y ya era tarde cuando mi marido frenó. La niña cruzó de sur a norte, fue cosa de segundos, no vimos nada y fue solamente el golpe lo que nos frenó”, relató Claudia (quien reservó su apellido), acompañante del conductor que arrolló a la menor.