Guillier pide no dejar sola a la DC y no exigirle que baje la candidatura de Carolina Goic

Consciente de que sin el apoyo de la Democracia Cristiana e, incluso, del Frente Amplio no podrá derrotar a Sebastián Piñera en el balotaje, el candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, sigue empeñado en tender un puente de plata a la DC, sin usar -claro está- aquellas expresiones que tanta urticaria generaron, hace unos días, en su presidenta y carta presidencial, Carolina Goic.

Así, con tono menos meloso, pero más resuelto que nunca, el senador Guillier planteó que se está sobre exigiendo a la DC, que se requiere llegar a una sola lista parlamentaria y a un acuerdo de apoyo en la carrera presidencial para la segunda vuelta.

Consideró que sería “cargarle la mata a la DC” si se insistiera en que baje la candidatura de la senadora magallánica antes de la primera vuelta y se mostró más proclive que nunca al diálogo y a las negociaciones, valorando mucho la capacidad negociadora del presidente del Senado, el DC Andrés Zaldívar.

“Yo también tengo que estar disponible a aceptar acuerdos más allá de mi interés personal porque lo que aquí está en juego es la unidad del progresismo en Chile”, sentenció.

Guillier abordó esta temática y otras materias durante una entrevista que concedió a El Magallanes, luego de cumplir parte de su programa en la zona, a la cual llegó el jueves pasado literalmente del brazo de su colega en el Senado, Carlos Bianchi Chelech, quien lo ayudó a sortear las calles resbalosas por la nieve y la escarcha.

Pero, Bianchi no sólo fue una suerte de Lazarillo ante las inclemencias climáticas, pues ofició también como verdadero anfitrión, abriéndole puertas más allá del ámbito de la Nueva Mayoría en Magallanes.

Guillier planteó que esto no debería producir roces con los liderazgos regionales de los partidos de dicho bloque que lo apoyan, ya que su postulación presidencial requiere sumar apoyos.

“Esta es una candidatura que aspira a ampliar los arcos”, remarcó, haciendo ver que en Puerto Natales sostuvo reuniones con representantes de los referentes políticos, donde no consiguió ninguna firma de apoyo, mientras que sí lo hizo en un encuentro con dirigentes vecinales y gente independiente de esa ciudad.

Descentralización e

incentivos para Magallanes

El senador Guillier planteó que está pujando para que haya elección popular de intendentes este año. “Estamos trabajando para que salga como sea porque precipita un proceso y, si se posterga, se tranca”, acotó.

Pero, objetó en que “hace falta más audacia en el traspaso de competencias” a las regiones, encontrando razonable los cuestionamientos surgidos en la comisión mixta que analiza precisamente dicho proyecto y es presidida por Rabindranath Quinteros.

“Ese es un punto razonable -eventualmente postergar la promulgación del proyecto-. Hemos sido muy tímidos y deberíamos ser más radicales. Decir por ley: “Estas son las competencias”. Si quiere, vamos más gradual, pero dejarlas establecidas por ley y no como facultad de los Presidentes. El gobierno iba muy audaz y, al buscar consensos, se empezó a desperfilar”.

Para Guillier, lo otro capital es la ley de rentas regionales. “No se trata de que el gobierno va a ir discrecionalmente entregando recursos. Queremos que, a lo menos, una parte de la renta que se genera en la región se reinvierta en ella porque eso tiene dos efectos: justicia y, segundo, incentivo para que las empresas se instalen”.

Dijo que es factible esperar que, si llega a La Moneda, se establezcan políticas tributarias e impositivas que libren de tributos a empresas y a profesionales, a fin de alentar su instalación en la zona.

Añadió que, empero, ello también pasa por rebajar el precio de la energía, al ser Chile el país más caro en este aspecto en América Latina. “En la medida que desarrollemos las energías renovables en el norte y el gas no convencional acá, vamos a tener un potencial de energía”, apuntó.

Luego, esgrimió que, en materia tributaria, quiere validar con los técnicos cómo establecer algún tipo de exención tributaria para las personas que se jubilan y que viven en zonas extremas, donde el costo de vida es un 30% más alto.

Alertó sobre la casi nula tasa de crecimiento demográfico que presenta Punta Arenas y que ello requiere políticas que incentiven el asentamiento humano y la llegada de profesionales.

Calificó de “un error” quitar las leyes de excepción y dijo que sí o sí deben llevarse adelante proyectos como la Fibra Optica Austral, su conexión transpacífica y otras obras que incrementen la conectividad.

“Magallanes es una región con una identidad profunda y puede darse un buen gobierno y, como región piloto y pionera, podría partir en este tema de la descentralización”, dijo y agregó que, en su eventual gobierno, también trabajará por el establecimiento de los impuestos regionales y beneficios para asegurar el poblamiento, fortalecer a la Umag y acrecentar el trabajo para consolidar a la región como la puerta a la Antártica, proyección estratégica hacia el siglo XXI, con un centro de investigación de alta complejidad.

“Le están haciendo una

sobre exigencia a la DC”

– ¿Alcanzará a reunir las firmas para inscribir su candidatura?

– “Yo creo que sí. No queda otra. Pero, lo que pasa es que los políticos están por estos días en otra, viendo sus acuerdos políticos, quiénes serán sus candidatos y, como está abierto todo, no hay ninguna región que tenga definida las reglas del juego, porque, si entra la DC -cosa que me encantaría-, gente que hoy día está en la lista va a salir, entonces eso le va a producir temblores a los partidos políticos. No son fáciles estas negociaciones. Pero, bueno, hay que privilegiar la unidad y yo mismo estoy alentando que lleguemos a una lista única al precio que los partidos estén dispuestos a pagar. Yo no soy problema”.

– ¿Qué pasa con aquellos que, desde los partidos, insisten en que, habiendo la DC desechado el camino de primarias, de alguna manera tiene que pagar el costo e ir sola?

– “Digamos las cosas como son: No sólo la DC no fue a primarias. Tampoco lo hicieron los otros partidos. Le están haciendo una sobre exigencia a la DC si los otros tampoco fueron a primarias, me apoyaron. Entonces, la dejan muy sola y eso no nos puede ocurrir dentro de la coalición”.

¿Cómo se presenta ante la ciudadanía este verdadero monstruo de dos cabezas, con dos candidatos presidenciales y, eventualmente, una lista parlamentaria única?

– “No es lo más ortodoxo, pero lo importante es que sea un proceso constructivo y que lleguemos unidos a segunda vuelta. Es lo mismo que pasa con el Frente Amplio, porque sus integrantes no son de derecha, no son conservadores. Es una forma de progresismo y, en segunda vuelta, es gente que vamos a ver cómo nos vamos a reagrupar, al menos, con la parte mayoritaria. Pero eso igual es parte un poquito de especulación y vamos a ver cómo manejamos la campaña. No podemos olvidar que nuestro objetivo es levantar una propuesta progresista para Chile que, por un lado, dé continuidad a lo que se está haciendo, pero también tiene que tener elementos nuevos, que es la mirada del siglo XXI “.

La “cocina de Zaldívar”

– Zaldívar entró a mediar en el conflicto de la DC y sus socios, al ser un hábil negociador, lo cual es resistido por algunos al recordar eso de la “cocina”.

– Sí, pero Zaldívar es un tipo pragmático y creo que, en un momento de confusión, hay gente que tiene experiencia y que ha vivido esto mil veces y que te ordena y te dicen: “¿Por qué están peleando?”

– Sí, pero para usted como candidato, ¿cuál, de las tres opciones que se barajan, es el mejor escenario electoral presidencial y parlamentario para llevar a la Nueva Mayoría?

– “Eso está un poco abierto. Es aquello que para los partidos sea lo que les permita ir sólidos en una coalición y ellos sabrán cuál es esa fórmula y yo la voy a respaldar cualquiera que sea. Yo voy a alentar que dialoguen y yo voy a respaldar lo que acuerden si es que eso nos lleva a la unidad de todo el progresismo”.

– ¿Hasta qué punto este camino en solitario de la DC ha eclipsado las posibilidades que puede tener la Nueva Mayoría de seguir en el gobierno?

– “Estos procesos siempre se dan. Esta vez ha sido un poco más duro, pero siempre han sido muy difíciles estas conversaciones previas pues los partidos, mal que mal, son organizaciones que lo que pretenden es conquistar espacios de poder en el Estado para dirigir al país y para eso necesitan tener alcaldes, diputados, concejales, cores, etc., y las negociaciones suelen ser muy duras.

“Pero ahora lo que los complica es que soy un independiente. Cuando el candidato es parte de un partido, sacrifica cupos para compensar a los que no llevan candidato presidencial. El problema se les armó cuando se presentó un independiente. ¿Qué me pueden pedir a mí? ¿Que sacrifique, qué? Yo no puedo sacrificar nada. Yo no puedo entregar cupo a nadie. ¿A nombre de qué partido? ¿Qué les puedo decir? El gran acuerdo lo deben construir los partidos”.

– En ese sentido, ¿no es la DC la que, con una candidata que marca tan poco en las encuestas, la que debe hacer el gran gesto? ¿No debería, previo a la primera vuelta, bajar a su candidata?

– “¡No, sería cargarle la mata, la mano a lo DC! Todos debemos hacer un esfuerzo. Yo también tengo que estar disponible a aceptar acuerdos más allá de mi interés personal porque lo que aquí está en juego es la unidad del progresismo en Chile. Esta es una alianza que lleva 35 años En los últimos casi 30 años, sólo hemos perdido una elección presidencial y, si sumas todas las elecciones, habremos perdido una o dos y el resto las hemos ganado. De esto no hay ningún precedente en la historia de Chile y esta coalición tiene una visión de futuro mucho mejor que la derecha conservadora del país “.

Lagos y el Crédito

con Aval del Estado

En este punto, Guillier se explaya en justificar lo que ha afirmado, sosteniendo como ejemplo que la privatización de la enseñanza no funcionó en el país y que con sistemas como el Crédito con Aaval del Estado (Cae) se han endeudado muchas familias chilenas.

– ¿Comparte, entonces, la decisión adoptada en el Congreso el jueves de colocar una fecha, el 2019, para la eliminación total del Cae?

– “Tenemos que avanzar contra el tiempo en dos frentes: evitar que siga el Cae, porque es insostenible el endeudamiento de las familias. Caer en la bancarización fue un error y hay que salir rápido de eso. Segundo, ¿qué vamos a hacer con las deudas de las familias que ya están embarcadas en este crédito y que deben decenas de millones de pesos cuando los sueldos que van a tener sus hijos cuando egresen no van a ser más que de 600 mil de pesos? Esto de privatizar o mercantilizar las cosas ha resultado en algo atroz para las familias”.

– Pero, el Cae fue implementado durante uno de los gobiernos más emblemáticos de su sector, que encabezó el Presidente Ricardo Lagos, y, de hecho, aparentemente esto fue uno de los causantes de que su candidatura presidencial no prendiera ahora.

– “Tuvo un éxito inicial, porque las familias que no podían pagar sí lo pudieron hacer vía este crédito, pero, cuando tú te metes con la banca chilena que es feroz con las tasas -y aquí hay un trato muy distinto para las pymes y las grandes empresas-, entonces, las familias chilenas, las pymes no pueden caer en la bancarización porque las destroza”.

– Pero, ¿no se supone que los parlamentarios, que representan a la ciudadanía, debieron haber estado a favor de ella y defenderla del poder económico?

– “Lo que pasa es que las cosas en su momento se ven de una manera y después, de otra. Cuando yo era joven, surgió el sistema de AFP y te dijeron: “Usted va a pagar menos imposiciones, pero va a tener mejor pensión” y te lo aseguraban y, como era a 30 años, la gente les creyó Bueno, a los 30 años, se vio que no funcionó, no más. ¿Podría pensar que hubo mala fe al comienzo o que fueron errores de un diseño que no funcionó? Pero, de hecho, no funcionó y no quiero juzgar intenciones.

– “Bueno, el endeudamiento de los estudiantes no funcionó y resultó un desastre, como resultó un desastre el sistema previsional”.

¿Candidatura de peso

o sólo encuestas?

– Hablemos de su candidatura. Cuando se bajó Ricardo Lagos y se planteó, luego, que Carolina Goic hiciera lo mismo al marcar sólo 2,1%, ella esgrimió que los dos representaban candidaturas de peso y con contenido, a diferencia de la de usted que sólo quedó parada por estar mejor posicionada en las encuestas.

– “Es que hay un error ahí y es que las encuestas reflejaron una realidad: la gente no quería más de lo mismo. Quiere cierta continuidad, pero liderazgos nuevos, que vengan de un movimiento ciudadano yo vengo de los gremios profesionales-, que le regarantice que va a tener visión de Estado y que va a ser capaz de convocar a todos los sectores…