“¡Hasta cuándo no se visualizan los avances que hacen las escuelas!”

Diego Fernández Alderete

diegofernandez@laprensaaustral.cl

En la edición de ayer de La Prensa Austral, se dio a conocer que las escuelas 18 de Septiembre, Pedro Sarmiento de Gamboa, República de Argentina y Arturo Prat, fueron catalogadas como “insuficientes” por la Agencia de Calidad de la Educación, lo que conllevaría al cierre de las instituciones si no logran mejorar este parámetro durante los cinco años posteriores. Es por esto, que la directora de la Escuela Arturo Prat, Dina Briceño, cuestionó con firmeza las determinaciones de cómo la agencia evalúa a los colegios, además afirmó que se están realizando comparaciones ambiguas entre los establecimientos educacionales y destacó los avances que ha logrado esta escuela en distintas materias.

En la comuna de Punta Arenas, existen 34 colegios, que pueden ser categorizados según su desempeño, que ofrecen educación básica. La Agencia de Calidad determinó que dos de ellos (Charles Darwin y Cruz del Sur) están en la calidad de “alto”, mientras que 16 están en “medio” y 12 se encuentran en “medio-bajo”. El problema principal radica en las cuatro escuelas que están en condición de “insuficiente”; donde la Agencia estableció que no cumplieron con los parámetros necesarios (resultados del Simce y otros 10 indicadores de calidad) para ser categorizados de mejor manera.

La Escuela Arturo Prat, ubicada entre las calles Zenteno y Angamos es una de ellas. Su directora, Dina Briceño, aseguró que las comparaciones no deben ser entre las escuelas, sino que se debe poner el foco de atención en superarse a sí mismas. “Nuestra reflexión y que nos deja un toque de amargura, es que hasta cuándo no se visualiza los avances que hacen las escuelas. No niego que estemos mal, pero hemos subido y nadie lo visualiza; nadie lo valora. Esa es la parte grave, los profesores han trabajado duro para subir estos puntajes, los apoderados han trabajado para que sus hijos vengan a la escuela que no es fácil; algunos no tienen los recursos económicos para que ellos puedan llegar. Nosotros cambiamos los horarios de desayuno para que ellos vengan a desayunar a la escuela y que después entren a las salas de clases”, dijo entre lágrimas la directora de este colegio de administración municipal.

Los resultados

De acuerdo al reciente informe del Simce Escritura 6º básico rendido en 2016, la Escuela Arturo Prat obtuvo un puntaje promedio de 51 puntos, un incremento de 9 cifras con respecto a la medición anterior y además tiene el mismo puntaje que se obtuvo a nivel nacional. Sin embargo, todavía el colegio se encuentra en “insuficiente”, dado los resultados que han obtenido en las mediciones anteriores. Para Dina Briceño, el período que ha vivido la escuela en los últimos años ha sido complejo y de acuerdo a sus palabras, se ha tenido que hacer una reestructuración que se ha visto en los buenos resultados a nivel general. “Nosotros recibimos a todos los alumnos que no eran aceptados en otras escuelas y que tenían otros rendimientos. Sin embargo, la Escuela Arturo Prat se hace responsable de ellos, se hace cargo de estos alumnos y los saca adelante. Si en 2013, cuando asumimos como dirección, el promedio de asistencia era del 73% ahora tenemos un 88%; eso es porque ha habido un trabajo súper importante de los profesores, asistentes y del equipo directivo. Subimos en convivencia escolar, todos los niños dicen que hay un ambiente de respeto, organizado y seguro. Eso da pie para que nuestra asistencia se mantenga. No decimos que no tenemos problemas, pero sí sabemos enfrentarlos. Entonces cuando salen estas noticias que dicen que no hemos logrado subir, pero nos comparan con otros, los invito a ver la trayectoria interna que llevamos”, expresó con indignación la directora.

Asimismo, reiteró la necesidad de establecer parámetros de comparación con respecto a ellos mismos. Dina Briceño indicó que “el puntaje de escritura es del 1 al 100, nosotros logramos 51 puntos y estábamos en 42 puntos. Esto es muy importante para nosotros porque se trata de varios niños que sus papás no tienen la alfabetización adecuada. El sueldo de los papás no llegan a los 260 mil pesos. No toda la gente tiene las competencias pedagógicas, entonces los chicos se quedan con lo que la escuela les va entregando. Estas familias, que son de mucho esfuerzo, tienen la labor de mantener a sus familias mensualmente. O sea, la preocupación de los padres es que les alcance para pagar los arriendos, es para que sus hijos tengan para comer, para darles de vestir y sacarlos del riesgo social que muchos viven”, sentenció la autoridad escolar.