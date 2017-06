Hasta un 17,7% más caro puede resultar el pago total de un crédito de consumo si no se cotiza

Revisadas las alternativas que ofrecen las principales entidades en esta materia al 6 de junio, la diferencia entre

la oferta más barata y la más cara (con seguro de desgravamen), llegó a $191.052 en lo referido a la cancelación final.

El Banco Central ha dado un nuevo paso al impulso de una política monetaria expansiva, es decir, aumentar la cantidad de dinero en circulación, lo que para el común de la ciudadanía bien podría ser una buena noticia.

Esto, porque la entidad ha efectuado este año cuatro recortes a la tasa de interés rectora, hasta un 2,50% dando como resultado una instancia de incentivo potencial para que las personas se endeuden más, con menores intereses a la hora de tomar, por ejemplo, un crédito de consumo a corto plazo.

Los números

Al revisar las principales entidades bancarias de la plaza, fue posible advertir que, al 6 de junio de este año, la solicitud de un monto equivalente a $1.000.000 a doce meses plazo -sin seguro de desgravamen- para una persona con ingresos situados entre los $400.000 y $600.000, arrojó tasas que oscilan entre el 1% y el 2,89%.

Para este caso, el Banco Bice figuró con la alternativa más conveniente, si se considera el valor cuota de $89.721; el Cae (Carga Anual Equivalente, que corresponde al gasto en que se incurrirá en un año por efecto de la tasa de interés), de 13,86%; la tasa de interés mensual, 1%; gastos asociados, $8.638 y el total de intereses, $68.014. Todo ello, dando un costo total del crédito de $1.076.652.

En el extremo más costoso se ubicó Banco Consorcio, con una cuota de $101.829; Cae de 38,73%; una tasa de interés mensual de 2,89%; gastos asociados de $9.072 y un total en intereses de $212.876, dando como costo total para el crédito de $1.221.948.

La sola comparación entre ambas opciones demostró un diferencial de $145.296 entre la más barata y la más cara. A nivel porcentual, en Banco Consorcio, el consumidor terminaría pagando un 13,5% más que en Banco Bice, al final del cumplimiento crediticio.

¿Y con seguro

desgravamen?

Según el Servicio Nacional del Consumidor, los seguros asociados a un crédito de consumo son voluntarios y, en el caso de los de desgravamen, la obligatoriedad aplica sólo en caso de solicitudes de hipotecarios.

Con este alcance, la revisión dio cuenta de que nuevamente el Banco Bice resultó ser la alternativa más favorable para el consumidor. Esto, con un valor cuota de $90.107; un Cae de 14,68%; tasa de interés mensual, 1%; gastos asociados, $8.673; seguro desgravamen, $4.303 y total de intereses, $68.308. El total del crédito sumó $1.081.284.

De igual modo, como opción más onerosa, asomó Caja 18 de Septiembre, cuya cuota llegó a $106.028; Cae de 46,98%; tasa de interés mensual de 2,96%; gastos asociados de $8.716; seguro de desgravamen por $24.768 y un total en intereses de $238.852, dando como costo total para el crédito de $1.272.336.

La diferencia entre ambos extremos de la simulación se traduce en $191.052, donde en la segunda entidad el costo final pagado es 17,7% más que la alternativa más económica identificada en la simulación.

Cabe notar que en términos de seguro de desgravamen, la entidad BCI Nova fue la que registró el monto más alto ($29.073), seguida por Caja 18 de Septiembre ($24.768) o su otro par bancario, Consorcio ($12.698).

No todo entra por la tasa

No obstante todo lo dicho, las recomendaciones a la hora de tomar un crédito no se basan en una ‘receta’ ni, mucho menos, solamente en la tasa respectiva. Según se indica desde el sector bancario, un endeudamiento ‘saludable’, sugiere que el total de cuotas de endeudamiento no sobrepase el 25% de la renta líquida.

En tal sentido y tomando los ejemplos sin seguro de desgravamen, la cuota del Banco Bice ($89.721.) para una renta de $400.000 representa el 22,4% de este ingreso, mientras que en Banco Consorcio ($101.829) el ejercicio da cuenta de un 25,5%.

Si se toma igual nivel de ingresos y tomando el seguro, la cuota en Bice ($90.107) representa el 22,5% de la renta líquida. A su vez, la cuota en Caja 18 de Septiembre ($106.028) resultó equivalente al 26,5% del monto percibido de referencia.

Las cartas están en la mesa y lo demás pasa por cotizar, teniéndose claro que cada institución tiene a su vez definidas las condiciones para el otorgamiento crediticio de consumo, dependiendo de su capacidad de pago.