“Hay agresiones que se producen todos los días con insultos o con comentarios como ‘yo pago tu sueldo’”

Una agresión a una funcionaria del consultorio Juan Damianovic por parte de un usuario, ocurrida este año, es parte de los hechos de violencia que han debido enfrentar al interior de los centros de salud de la Atención Primaria de Salud. En la región, las agresiones físicas son muy puntuales, pero diariamente, los trabajadores deben soportar los insultos de usuarios disconformes con el sistema público de salud.

Es en este contexto que la Federación de Trabajadores de la Salud Municipal se sumará al paro nacional de 24 horas que ha convocado la Confusam para el próximo martes ante los hechos de violencia que se han producido a nivel nacional. Con esta medida buscan exigir una postura más activa del gobierno ante los hechos de violencia, generando medidas que permitan entregar una mayor seguridad a los funcionarios.

En relación a la jornada de paralización, el presidente de la Confusam en Magallanes, Alberto Vargas explicó que la atención primaria tiene otras dos asociaciones que aún no han definido si se van a plegar o no a este llamado. En algunos centros de salud en que se van a generar turnos éticos porque todos los funcionarios están dentro de la Confusam, como es el caso de los consultorios Mateo Bencur, Juan Damianovic y el Thomas Fenton, en cuyos casos se implementarán turnos éticos aunque las agendas se cerraron durante ese día. “Es más probable que durante el día de hoy tengamos más claridad para ver qué planes de contingencia se van a generar o no”, comentó el presidente de la federación de trabajadores de la salud municipal (Confusam Magallanes), Alberto Vargas, quien explicó que los sindicatos profesionales (de los consultorios 18 de Septiembre y Carlos Ibáñez) no han definido si se plegarán a este llamado, pero si se suman se implementarían turnos éticos.

Ad portas de una nueva paralización de la salud municipal, el dirigente sostuvo que no se ha producido un acercamiento con el Ministerio de Salud para abordar la preocupación que existe respecto de la seguridad de los funcionarios de la salud municipal. A nivel local los dirigentes han intentado reunirse con el secretario de la Corporación Municipal y la jefa de área, sin embargo, por agenda, este encuentro fue cancelado.

Alberto Vargas advirtió que cotidianamente se ven enfrentados a las conductas agresivas y a los insultos por parte de los usuarios mientras prestan funciones al interior del establecimiento. Es por esto que piden reforzar la seguridad en los centros de salud, que a juicio del dirigente, implica que se pongan en práctica ciertas normativas de defensa que tiene el Estado. Aseguró que existen herramientas como el “alta disciplinaria” que permite el traslado de Cesfam cuando un usuario es conflictivo.

“El gremio a nivel nacional ha planteado que las reacciones ante hechos de violencia por parte de las autoridades ha sido lento y sólo se producen cuando los casos tienen una connotación pública, pero hay agresiones que se producen todos los días con insultos o comentarios como ‘yo pago tu sueldo’. La violencia también es verbal” apuntó.

Los dirigentes reconocen que son la cara visible de la situación que afecta a la salud pública por lo que muchas veces reciben la agresividad de la población beneficiaria hacia el personal que se desempeña en los consultorios, Postas de Salud Rural y Sapu.

