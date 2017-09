Directivos del Magisterio local: “Hay responsables que deben asumir el desastre de la Cormupa”

“En este problema hay responsables que deben asumir el desastre de esta Corporación, ya sea por realizar una mala gestión o por no cautelar la utilización de los recursos”, afirmaron este domingo en una declaración conjunta, las directivas del nivel regional y comunal del Colegio de Profesores, frente a la crisis financiera que atraviesa la Cormupa y la eventualidad de no pagar los sueldos de los funcionarios durante septiembre. Llamaron a los docentes a mantenerse en estado de alerta y atento a las acciones que se emprenderán en breve plazo, no descartando movilizaciones, ni la judicialización del incierto escenario.

El Magisterio comienza aclarando que ni los embargos, ni las retenciones han sido de su responsabilidad, siendo su empleador el responsable directo del pago de las deudas previsionales y de todas aquellas que les corresponde por derecho.

Por lo mismo, rechazan que “se nos ponga en medio de una situación de la que no somos responsables sino en la que hemos sido perjudicados y donde además se pone en peligro el servicio educativo”.

Los profesores de Punta Arenas, no aceptan la permanente situación de zozobra en que los quieren mantener, cuando los amenazan que no tendrán sus remuneraciones a fin de mes o que éstas sólo alcanzarán al 20 ó 25 por ciento del total. A propósito, les recuerdan a los directivos de la Corporación Municipal que han tenido demasiada paciencia, frente a las deudas pendientes desde 2015, pues desde “hace varios meses que nos cancelan sólo parte de nuestro sueldo, ya que, en el último tiempo sólo han pagado los líquidos y todo lo demás que se nos descuenta como es el caso de las cotizaciones, préstamos bancarios y deudas sociales no han sido canceladas a las entidades financieras, provocándonos de esta manera un grave perjuicio, ya que estos devengan intereses y en la mayoría de los casos nuestros colegas se encuentran en Dicom, sin que esto sea su responsabilidad”.

Hacen ver que, además, su preocupación pasa porque al conversar con las autoridades, se encuentran con versiones contradictorias sobre el tema, aludiendo al alcalde Claudio Radonich; el secretario general de la Cormupa, Segundo Alvarez, y la secretaria regional ministerial de Educación, Margarita Makuc.

“Los docentes seguimos preguntándonos, si nosotros sí hemos hecho ‘la pega’ ¿por qué tenemos que estar casi mendigando lo que nos corresponde por derecho? Esto no sólo es un daño monetario a los 2 mil funcionarios que prestan servicios a la Corporación, sino también es una vulneración y maltrato permanente a las familias que se encuentran detrás de cada funcionario”, señalan en la declaración.

Recuerdan que frente a la permanente vulneración a sus derechos, en julio de este año se vieron en la obligación a solicitar que la PDI, investigue estos hechos, referido a la no cancelación íntegra de sus remuneraciones.

Luego indican que han rechazado a asistir a eventos convocados por la Cormupa y el municipio, razón por la que tomaron la decisión de no concurrir a la convocatoria realizada el sábado por el alcalde Claudio Radonich en el Teatro Municipal. Sólo lo harán cuando las autoridades tengan soluciones concretas al conflicto.

Por último, instaron a sus colegas a estar en estado de alerta. En lo inmediato, están citando a los docentes a asamblea ampliada para este 13 de septiembre, a las 19 horas, en la sede gremial de calle Fagnano, a fin de establecer un plan de acción.

Relacionado