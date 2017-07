“Hay una deuda del Estado de reconocer los derechos de las personas con un diagnóstico del espectro del autismo”

Insistiendo en la necesidad de generar una política pública que se haga cargo de la realidad que viven quienes han sido diagnosticados con algún trastorno del espectro autista, el fundador del Movimiento Autismo Chile y candidato a Magíster en Neurociencias Aplicadas a la Educación, José Perich, sostuvo que “hay una deuda del Estado, en términos de reconocer los derechos de las personas que tienen un diagnóstico del espectro del autismo”.

Estas declaraciones las realizó en el marco de la jornada “Hablemos de Autismo” que congregó a más de 130 personas en el auditorio del Hospital Clínico. “Acá se busca que la gente sepa respecto del trastorno del espectro autista, porque muchos de los factores de discriminación se deben a la ignorancia, por lo tanto con estos momentos vamos opacando la discriminación y hacemos que la gente empatice con el movimiento que tenemos los padres y se una a nosotros en la exigencia de la reivindicación de derechos”, comentó.

En este contexto, informó que hay un diagnóstico tardío que se produce cuando los niños tengan 4 ó 5 años, cuando podría realizarse cuando el niño cumple el año y medio. “Mientras antes se haga el diagnóstico es mucho mejor el pronóstico”, comentó. Además, insistió en la necesidad de mejorar el acceso a las terapias y de velar porque puedan continuar desarrollándose en la adultez y la vejez porque se los infantiliza y se olvidan que son personas con necesidades, que necesitan garantías”, recalcó José Perich.

En este contexto, la responsable del Area de Formación del Colectivo Autismo Chile y Fundadora del Colegio Altavida de Viña del Mar, Marcela Villegas Otárola, insistió en la necesidad de contar con una política pública que dé respuesta a los niños desde el Estado. “Estamos presentando una significativa dificultad por la falta de herramientas que manifiestan tener los profesores para incorporar a los chicos a las aulas regulares. Ello implica falta de formación, de herramientas técnicas, de espacios para el trabajo colaborativo. Esta es una situación nacional, en que estamos apostando por una educación inclusiva, pero sin embargo desde el Estado no les damos las herramientas para que pueda responder a esos niños”, comentó Marcela Villegas.

Dentro del autismo hay distintas formas de manifestaciones, hay niños que tienen un síndrome, está el autismo más clásico, el asperger y los niños con fenotipos ampliados. Los síntomas de alerta comienzan al año y medio, si a esa edad no ha desarrollado un lenguaje comunicativo, si tiene un juego rutinario y repetitivo con objetos inusuales, no hay relación con los pares, desregulaciones emocionales frecuentes y problemas sensoriales, como que se tapa los oídos, gira sobre sí mismo, camina en puntas de pies o se mira las manos. “Con estos signos hay que consultar. El problema se produce porque no todos los pediatras escuchan a la familia y los hacen esperar entonces se demoran meses en ser derivados con el neuropediatra, quien también se demora meses en el diagnóstico y ese tiempo es precioso para la intervención temprana”.

Finalmente, la directora de la Escuela Especial “Mi Mundo” en Punta Arenas, Mariela Gallardo Andrade, destacó esta jornada señalando que para su comunidad educativa, representó una oportunidad de seguir aprendiendo sobre los distintos trastornos del espectro autista. “Si bien nuestro trabajo no va específicamente enfocado al espectro autista, pero estos últimos años han llegado varios alumnos y es un desafío importante porque son alumnos que tienen harto potencial y que pueden sumarse a un proyecto de integración, siempre que estén los apoyos tempranos”.

