Seis son las denuncias presentadas en Magallanes por el mal uso de licencias médicas en lo que va del año, sin embargo, tras la investigación iniciada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), desestimó las presentaciones.

El secretario regional ministerial de Salud, Oscar Vargas Zec, reconoció que durante el año se recibieron denuncias que provienen habitualmente de empleadores, quienes al formular la denuncia, lo que corresponde es que Compin realice las indagaciones.

En tal sentido, la empresa Inmune realizó una encuesta telefónica, a nivel nacional, que arrojó que frente al uso de licencias sin justificación médica, el 68% de los consultados cree que es muy frecuente el mal uso de licencias médicas y además el 58% cree que ha ido en aumento, mientras el 40,2% cree que presentar este tipo de documentos no es un delito y el 24% sostiene que el uso de licencias médicas fraudulentas se justifica “porque el sistema de salud es injusto”.

Consultado Rodrigo Varela, gerente legal de Inmune, señala que hay pocos conocimientos respecto que existe una norma que regula esta materia. “Hay una minoría de médicos y de personas que mal utilizan este sistema ocasionando un daño tremendo, que no es sólo económico porque genera que haya burocracia, porque hace que las contralorías médicas tengan una desconfianza de las licencias que se emiten y por tanto se produce un círculo vicioso donde pagan justos por pecadores siendo perjudicada la gente más honesta”, complementó

Recordó que hace cinco años se publicó la Ley 20.585 que regula el uso y otorgamiento de licencias médicas. Esta normativa regula varias materias relacionadas con el quehacer del médico y de la contraloría médica, además vino a modificar el artículo 202 del Código Penal, estableciendo de manera más exacta o más completa cual es el delito respecto del mal uso de una licencia.

Sobre esto, Rodrigo Varela afirma que tanto el que emite una licencia que carece de fundamento como quien la obtiene, ambos están cometiendo el mismo delito, por lo tanto arriesgan sanciones que implican una pena de 61 días a 3 años de cárcel y multas que superan los dos millones y medios de pesos.

Fiscalización de licencias

Sobre el proceso de fiscalización de las denuncias, el seremi del ramo Oscar Vargas Zec, indicó que el procedimiento que se adopta depende de la denuncia que se recibe y de lo que se quiera fiscalizar, por ejemplo, si se investiga que el mal uso del reposo en términos de que la persona no está en su casa, lo que ocurre es que se revisa la licencia médica.

“Es necesario partir de la base que no se pone en duda la idoneidad del profesional que entrega la licencia. Lo que sí hay un contralor médico que fiscaliza las licencias, en el caso de las isapres donde nosotros controlamos los rechazos, pero en el caso de Fonasa, pero en el caso del contralor médico de Fonasa lo que se hace es revisar el diagnóstico y según los patrones y normativas establecidas, revisar que el reposo corresponda a la enfermedad”, comentó la autoridad, quien ejemplificó señalando que si a alguien le recetan 30 días de licencia por un resfriado común, se rechaza tras la revisión. Esto porque un resfrio común tiene un reposo de siete u ocho días, es decir, el descanso que no corresponde a la razón por la cual se está tramitando la licencia.

