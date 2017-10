Helicóptero de Conaf operará 90 días en el Paine y se triplicarán horas de vuelo

“La buena noticia para la región es que se aumentó de 60 a 90 días la estadía del helicóptero de Torres del Paine -desde la mitad de diciembre hasta marzo- y la cantidad de horas de vuelo se aumentaron en tres veces a lo que teníamos”, señaló Elisabeth Muñoz, directora regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En el marco de la Estrategia Nacional de Protección contra Incendios Forestales, plan que fue presentado por la Presidenta Bachelet el 10 de octubre, llegó a la región el gerente para la Protección Contra Incendios Forestales de la Conaf, Pablo Lobos, para apoyar a las autoridades locales en la difusión de las nuevas estrategias, que están enfocadas principalmente en la prevención.

En la ocasión, el ejecutivo explicó que con el fin de tener una mejor respuesta a las emergencias y para que no se repita el escenario que las autoridades tuvieron que enfrentar el año pasado con los grandes incendios que se desataron en la zona centro-sur del país, “a nivel nacional Conaf se ha reestructurado, se ha fortalecido y también queremos hacer hincapié en la prevención, el mejor incendio es el que no se produce, y es ahí donde nosotros estamos centrando nuestros esfuerzos”, remarcó.

El presupuesto para dicho plan este año asciende a $59.213 millones y está compuesto por fondos sectoriales, por la Estrategia de Fortalecimiento de Gestión de Incendios Forestales y recursos que se han entregado a través de los gobiernos regionales para la compra de material mayor y de protección para bomberos y la Conaf. El año pasado dicho presupuesto fue de $32 mil millones.

Respecto de las novedades que trae esta nueva y mejorada planificación en el combate de incendios para la Región de Magallanes, que la temporada pasada registró 28 eventos, Lobos comentó que “hay un adelanto de las operaciones de la brigada, brigadas extraordinarias, incorporación de aeronaves con más horas garantizadas y pretendemos que con eso sea suficiente para este año estar más preparados”.

El año pasado la Conaf en la zona implementó una brigada especializada en el monitoreo de montaña para Torres del Paine que funcionó con 40 efectivos, este año esa dotación llegará a 65 personas con un perfil más exigente. En términos generales, las brigadas crecerán en 23 personas con altos estándares de conocimiento en el combate de incendios forestales.

“Vamos a redistribuir al personal tratando de implementar otras bases de brigadas en Natales, Tierra del Fuego, entre otras localidades porque la idea es cubrir de mejor manera espacial y de recursos nuestra región”, explicó la directora de Conaf, Elisabeth Muñoz.

Por su parte el intendente Jorge Flies Añón hizo hincapié en la importancia de la prevención de los incendios apuntando a que las personas que durante el verano concurran a los parques nacionales y áreas protegidas de la región no hagan fogatas en lugares que no están autorizados para ello.

