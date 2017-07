Hermetismo rodea los preparativos de la Feria del Libro Dinko Pavlov

La Feria del Libro Dinko Pavlov se realizará del 11 al 16 de agosto. Sin embargo el recinto donde se efectuará aún no ha sido confirmado, pero al menos uno de los lineamientos que desean trabajar ha sido anunciado. Al menos así lo indicó la encargada de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas, Maribel Valle, quien aseguró que están en conversaciones para darle un enfoque especial al aspecto académico.

“Estamos elaborando una propuesta con escritores fundamentalmente asociados a la academia, nosotros en Magallanes, que es una región que se caracteriza por el incentivo y desarrollo de la actividad literaria, tenemos muchos académicos de la lengua, así que estamos trabajando bajo ese lineamiento, sin embargo todos los detalles serán informados cuando se realice el lanzamiento, para que todos conozcan por igual la nómina de escritores que participarán. Tenemos muchos escritores que han dejado y están dejando muy bien puesta la literatura regional, normalmente nos dejamos llevar por los grandes hitos a nivel nacional o internacional, como son los boom literarios, pero nosotros también tenemos una historia en la región que da cuenta de lo importante y trascendental que hemos ido marcando hitos, entonces de verdad que tenemos una historia muy rica y nutrida ahí que es importante poner en valor”, explicó Valle.

Ante la consulta sobre algún invitado confirmado, la encargada de Cultura prefirió no dar ningún detalle al respecto, ya que aún están en conversaciones con los escritores y prefiere seguir los conductos regulares y no entregar información no confirmada.