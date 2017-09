“Históricamente las decisiones al interior del PS nunca han sido fáciles, pero debemos respetarlas”

Hace una semana Patricia Vargas Oyarzo se convirtió en la primera mujer en presidir el Consejo Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, luego de que tras dos intentos fallidos, finalmente fuera aceptada la renuncia del consejero regional, Miguel Sierpe Gallardo.

La nueva líder de este cuerpo colegiado dice sentirse orgullosa de ocupar el cargo en el que representará a los habitantes de las cuatro provincias, y reconoce sentirse honrada de que sus pares, de los distintos sectores políticos la hayan respaldado. “Eso habla bien de un Consejo Regional que trabaja de manera transversal, por el desarrollo de nuestra región y porque hemos sido capaces de descentralizar al interior de Magallanes”.

Si bien había un acuerdo para que Vargas asumiera su nuevo rol en abril pasado, ello no se concretó debido a que hubo algunos consejeros regionales que no respetaron el compromiso, pero finalmente se sumaron otros que permitieron que la consejera se quedara con la presidencia.

La consejera Vargas se define como una persona amante de su familia, amiga de sus amigos, leal, y también reconoce que es un poco dura para entregar sus opiniones, porque la traiciona su sinceridad. “Soy apasionada para defender los temas que creo que son de justicia social”.

– Tengo entendido que había un acuerdo para que Miguel Sierpe saliera antes de la presidencia del Core, ¿qué pasó y por qué esto no se logró antes?

– “En un momento efectivamente hubo un acuerdo, pero para cumplirlo se requería un quórum altísimo dentro del Core, es decir, que ocho consejeros aceptaran la renuncia del presidente, y eso no se logró nunca. Hoy lo que sucede es que varios de los que tomaron el acuerdo no lo respetaron, pero sí se sumaron otros consejeros regionales que vieron en Patricia Vargas la posibilidad de una buena conducción del Core, así como lo hicieron en su momento de instalación Ramón Lobos, y de proyección Miguel Sierpe”.

– “Obviamente en su momento si bien es cierto había un acuerdo, también no pasaba por un tema de “hoy me toca a mí y mañana a ti”, era un acuerdo en el entendido que había capacidad para poder conducir los destinos de una parte del gobierno regional que es el Consejo Regional”.

– ¿Qué se siente ser la primera mujer al frente del Consejo Regional en la región?

– “El sentimiento es de tranquilidad en las nuevas responsabilidades que he adquirido, obviamente y lo he dicho en varios lugares como primera mujer presidenta del Core Magallanes, como fueguina, y también como socialista para mí es un orgullo”.

– ¿Qué le parece haber contado con el respaldo de los diversos sectores políticos?

– “En realidad el acuerdo fue transversal, y no sólo fue de los partidos políticos sino también de los independientes, y eso habla muy bien del cuerpo colegiado, en el sentido que si bien los aspectos ideológicos son importantes en la formación de nosotros como consejeros regionales, -en cuanto a los principios y valores que uno adscribe a determinado partido político-, también deja de manifiesto que el interés por el desarrollo y crecimiento de Magallanes es superior en estos aspectos, y en eso somos capaces de dialogar, de trabajar en conjunto como lo hemos hecho hasta ahora. Los grandes proyectos de la región han contado con la votación unánime de los consejeros regionales y los otros sectores, que no son “Bacheletistas” han entendido que es necesario aprobar recursos e inversiones como los Convenios de Programación o el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, en beneficio de los magallánicos”.

– Ustedes son el primer Core electo en votación popular. Mucho se habla de descentralización ¿Tienen realmente atribuciones como Core?

– “El hecho de ser electos por votación popular ya es un avance en términos de descentralización, probablemente no todo lo que nosotros quisiéramos, y atribuciones también tenemos, pero falta”.

– “A mí me gustaría que pudiéramos impulsar proyectos, generar iniciativas que la ciudadanía nos demanda, y decir queremos este proyecto, seguirlo en su presentación, diseño, y ejecución, pero hoy la ley nos impide ejercer ese rol, esa es una de las mayores atribuciones que quisieran los consejeros regionales no sólo de la región, sino de todo Chile”.

– “Hay atribuciones que tenemos y que algunos consejeros las utilizan más que otros, pero se requiere urgentemente descentralizar el país. Yo soy parte de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y hemos venido trabajando fuertemente en la Ley de Fortalecimiento de los gobiernos regionales, para que no solamente sea la elección del intendente por votación popular, sino para que podamos aspirar a descentralizar algunos servicios públicos, tener más competencia y atribuciones”.

– ¿Cómo ve la ley de fortalecimiento de los gobiernos regionales? ¿Ve algún peligro?

– “Yo siempre voy a ver más lo positivo de la innovación que requiere hoy día Chile, no le tengo miedo a eso, es más, Magallanes es una de las regiones que ha dado señales potentes de que somos capaces de construir procesos nuevos, lo hemos visto a través de los convenios de programación como el de economía que es inédito en el país. El primer convenio de salud que se hizo, cuando Michelle Bachelet era ministra de Salud fue precisamente en esta región y en eso tenemos las capacidades como para poder enfrentar todo tipo de procesos que se requieran. Lo importante es que avancemos, y en ese plano bienvenidas sean las competencias siempre y cuando vengan con lo que requieren las regiones, porque no todas son iguales”.

Organizaciones sociales

y los proyectos

– ¿No cree que es mezquino que las organizaciones sociales, en todo ámbito, tengan que ser los gestores de los proyectos?

– “Nosotros lo tenemos absolutamente claro. El Estado de Chile hoy día exige bastante para la presentación de proyectos, y a su vez se le exige al funcionario público tener todo en orden. Estamos en un país en el que reiterativamente estamos pidiendo transparencia, que los procesos se hagan bien y en ese escenario la postulación de proyectos de repente no es la más amigable para las organizaciones sociales. Esa es una crítica que hemos hecho nosotros también al interior del Core y que estamos tratando de mejorar y superar, porque de repente nos quedan recursos disponibles porque faltó un papel o en la admisibilidad se perdió, y no nos olvidemos que muchos de los dirigentes sociales, deportivos, o de organizaciones, voluntariados, lo hace de corazón, por voluntad, sin tener considerado que tiene que presentar una serie de documentos que no todo el mundo maneja. A nosotros nos interesa, más allá de eso como consejo regional, que la gente se aboque a lo que quiere hacer, para lo que tiene vocación, hay varios aspectos que mejorar aún”.

– ¿Cómo ve la gestión del intendente Jorge Flies?

– “Yo creo que al intendente Jorge Flies le ha tocado liderar importantes procesos en la historia de Magallanes, como las reformas del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas que nos ha brindado la posibilidad de tener más recursos, de sentar las bases hoy día de la planificación del territorio. Muchas veces no vemos los proyectos en ejecución, pero si están todos los diseños hechos, entonces es probable que no alcancemos a ver el trabajo que hemos realizado, en ese sentido, creo que el intendente ha sido un buen conductor de este proceso. Las relaciones han sido como deben ser hasta el momento, yo espero que en mi gestión como presidenta podamos trabajar algunos temas en conjunto, y cuando hablo en conjunto, me refiero a la totalidad del Consejo Regional y el ejecutivo del gobierno regional”.

– Muchas veces se habla que el intendente compromete mucho y después quedan algunas cosas en el tintero.

– “Yo creo que en los compromisos siempre hay que ser cuidadoso y cauteloso, porque cuando uno asume un compromiso y no lo hace como persona, lo hace como representante del cargo. Desconozco cuáles son los compromisos que tiene el intendente y que no ha avanzado, yo respondo por mis compromisos, y lo que el Core ha hecho ha sido tener prudencia en lo que comprometemos con la comunidad. Uno sabe que comprometerse sin tener los respaldos suficientes es un tema complejo”.

– ¿Cómo ve la descomposición de la Nueva Mayoría al ir separados de la Democracia Cristiana?

– “Creo que este juego es parte de la democracia. En un momento existía mayor preocupación respecto al tema, pero a medida que hemos ido avanzando nos hemos dado cuenta que podemos convivir distintas visiones en este escenario electoral. Lo que espero es que el conglomerado que yo represento pueda llegar a buen puerto y que podamos tener un Presidente que cumpla con las expectativas de quienes nos han respaldado, de concluir y avanzar en las reformas que se han planteado, en ese escenario si bien es cierto en un rato fue preocupante, las distintas visiones pueden convivir perfectamente dentro de la Nueva Mayoría”.

