Hockey sobre hielo solicita a las autoridades un espacio propicio para practicar

David Fernández Alvarez

dfernandez@laprensaaustral.cl

Fotos Rodrigo Maturana L.

El fin de semana recién pasado, los clubes magallánicos de hockey sobre hielo, Kotaix, Nórdicos y Escuela Manuel Bulnes se reunieron en la pista de la Zona Franca para llevar a cabo un torneo de exhibición, con el fin de demostrar a la comunidad que este deporte está vivo y tiene un amplio grupo de personas que son fieles a practicarlo varias veces a la semana.

El certamen organizado por las agrupaciones deportivas anteriormente mencionadas, se realizó en las categorías sub 12, sub 14 y sub 16, donde en esta última serie participaron algunos adultos, que terminaron de completar los equipos y al mismo tiempo quisieron demostraron su compromiso por mantener vivo el hockey en Magallanes. Con ello más de 40 deportistas participaron de la instancia competitiva.

Petición de una pista

El encuentro también se realizó para llamar la atención del público y las autoridades, ya que los administradores de la Zona Franca anunciaron que relocalizarán la pista de hielo y la harán más pequeña. Aquella situación es un problema para los equipos de hockey, ya que no habrá espacio suficiente para poder desarrollar el deporte. Según dijo el profesor del club Kotaix, Ricardo Matus, con el futuro espacio los únicos que podrían aprovecharlo serían las series infantiles, sin embargo los jóvenes y adultos no tendrían la misma suerte.

El inminente cambio ha encendido las alarmas, debido a que un numeroso grupo de deportistas no tendrá el espacio para practicar el deporte que los convoca, y por tanto por más que se incentive el hockey en los niños, estos podrían perder el entusiasmo al saber que cuando crezcan no podrán desarrollar la disciplina deportiva de manera efectiva.

Por lo mismo, el mini torneo es una invitación para que las autoridades tomen cartas en el asunto. “Necesitamos una nueva pista de hielo, el patinaje es una tradición importante en Magallanes, la cual hemos dejado que se pierda por diversas razones, entre ellas las condiciones climáticas actuales, que no son tan propicias como antes. El otro día cuando se congeló la laguna, todos los amantes del hockey la aprovecharon al tiro, todos los niños se fueron a jugar, había una posibilidad de espacio abierto, pero es una posibilidad que existe cada vez menos, entonces creemos que se necesita un espacio de hielo”, indicó Matus.

Preservar el hockey

El profesor de Kotaix, de igual manera agregó que es una situación injusta para los jóvenes que disfrutan del deporte. “En un par de años la categoría infantil va crecer y la triste verdad es que los estamos preparando para un deporte que no podrán practicar plenamente. El hockey patín en los noventa era una actividad súper importante, en donde llegó a tener casi nueve clubes, finalmente se terminó cuando nos quedamos sin el espacio. Todos los que jugábamos nos quedamos sin deporte. A eso apunta este encuentro, evitar aquella situación, sabemos que si nos quedamos sin lugar donde practicarlo esto se termina y queremos evitar eso porque hay muchos niños, sería una gran pena si eso llega ocurrir”, concluyó.