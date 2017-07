Homenaje a pioneros de la industria del oro negro coronó cierre de primer Congreso Chileno Americano del Petróleo y la Energía

Durante la jornada de ayer en el Casino Dreams, el Instituto Chileno del Petróleo otorgó una membresía

honorífica al historiador Mateo Martinic y al rector de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo.

Con un sentido homenaje tributado a dos pioneros del quehacer petrolero magallánico, el Instituto Chileno del Petróleo (Ichp) puso el broche de oro ayer al cierre del Primer Congreso Chileno Americano del Petróleo y la Energía-Chile 2017’, evento que se desarrolló desde el día lunes de esta semana en el Casino Dreams, congregando a empresas procedentes de 13 naciones de relevancia mundial, a nivel del sector hidrocarburos.

El primero de ellos en recibir la distinción fue José Riquelme Gallardo, quien se desempeñó durante 40 años en la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Junto con él, se reconoció la labor de Federico Quijada Cid, quien desde 1948 y hasta 1981 se abocó a estas labores y formuló una opinión respecto de la Empresa Nacional del Petróleo, Enap. “En mi opinión, la industria y particularmente la empresa Enap fue creciendo muy bien, pero con el tiempo se ha ido debilitando en la labor que debe hacer como petrolera y en su organización. Muestra de ello es que la gerencia no está acá, pese a que los invitaron, en circunstancias que podrían estar acompañándonos hoy (ayer). Espero que la empresa siga creciendo por el bien de la gente, ya que en mi caso, gracias a la Enap tengo a mis tres hijos profesionales”.

En la ceremonia también se efectuaron homenajes póstumos a trabajadores de la región que dedicaron parte importante de su vida a este rubro.

Membresía

De igual modo, el director nacional ejecutivo del Instituto Chileno del Petróleo (Ichp), Marco Antonio Jara otorgó en nombre de la entidad, una membresía honorífica al rector de la Universidad de Magallanes,Juan Oyarzo, con quien suscribieron un convenio de cooperación mutua.

Misma entrega fue la que tuvo como protagonista en la misma oportunidad, el historiador y abogado, Mateo Martinic quien ha evacuado relevantes aportes a nivel investigativo de publicaciones relativas al quehacer productivo regional.

Al final del evento, Jara se mostró emocionado por el resultado. “Esto costó muchísimo porque había gente que no nos quería y nos hacía ‘zancadillas’, no obstante lo cual logramos el objetivo. En el extranjero han catalogado esto como un hito histórico que rompió fronteras. Y hacer homenajes en vida y también póstumos a los pioneros del petróleo me llega, porque me hace pensar en lo que han hecho nuestros padres por nosotros”.