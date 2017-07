Hoy debuta recorrido de la línea 4 con cinco buses que cubren otros servicios

A contar de hoy y por lo que resta de la semana, Vía Austral deberá recurrir a buses de su actual flota para dar cumplimiento al contrato con el gobierno, que entre sus cláusulas consigna que hoy debe iniciar los recorridos de la nueva línea urbana Nº4, que atenderá los requerimientos de Ríos Patagónicos, La Concepción, General del Canto, Almirantazgo, Philippi, Santos Mardones y Cecil Rasmussen, además de las áreas Cerro de la Cruz, Centro de Justicia y el Hospital Clínico.

Así lo confirmó ayer el gerente de operaciones de la firma, Christian Salas, quien contextualizó que las operaciones con máquinas de la dotación que hoy disponen -63 rodados en total- se debe al retraso de una semana (respecto de lo planificado) en la llegada de los 15 buses arrendados en la zona central (Santiago y Rancagua, principalmente), ello debido a temas aduaneros y administrativos.

Al respecto, indicó que diez ya vienen en camino por el lado argentino, otros tres esperan para su salida vía marítima desde la Región de Los Lagos, mientras que los dos restantes que conforman el requerimiento, estarían saliendo hoy o el viernes, por tierra, desde la zona norte del país. “Con eso, esperamos estar nivelados a plena capacidad para en lo posible comenzar las operaciones el lunes”, refirió.

Asimismo, Salas explicitó que a la espera que arriben las máquinas encargadas, la logística actual permitirá cubrir un 75% de lo que necesita el servicio. “Para la línea 4, se considera disponer de ocho buses, pero vamos a tener destinados unos cinco como máximo mientras llegan los demás, lo que dependerá de la factibilidad técnica en caso de que alguno requiera reparaciones. No vamos a dejar de cumplir un compromiso que tenemos con el Estado y pese a que esto podría afectar la calidad del servicio en algunos aspectos, será por pocos días, no más allá del sábado o domingo”.

Los buses en camino

Por su parte, el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Gabriel Muñoz, recordó que las 15 máquinas que están por arribar a la zona, son vehículos alternativos temporales, tipo diésel del año 2012 en adelante y definidos para dar atención puntual al atraso de las 23 máquinas nuevas que no han llegado desde China, las que son marca King Long modelo KMQ6891G de City Bus, año 2017. “Estas son similares al modelo que hoy funciona en Punta Arenas y que implicaron una inversión de US$2.127.500, las que entrarán en operación a mediados de septiembre, luego de las respectivas inscripciones y autorizaciones del ministerio”, recalcó.

Fiscalización

El secretario regional ministerial ratificó que se estará monitoreando el cumplimiento del recorrido de esta línea, lo que de no ocurrir significará la aplicación de sanciones, multas y procesos administrativos. “De todos modos, hay que reconocer que el operador ha dispuesto medios auxiliares a su propio costo, sin hacer un traspaso por ello al Estado ni a los usuarios, con la finalidad de dar inicio a los servicios comprometidos, lo cual es algo muy positivo”.

Pintura

En cuanto a la pintura de los buses con el nuevo diseño, la empresa consignó que son hasta ahora una decena los que han sido intervenidos, lo que irá incrementándose hasta la llegada de los rodados encargados al gigante asiático, cuyo embarque tendrá en dicho lugar -se estima- la próxima semana, llegando a nuestra ciudad a fines de agosto, para su entrada en operaciones a mediados del mes de la patria.

