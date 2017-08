Incautan media tonelada de centolla seccionada

Luego de que un conductor no accediera a detener su vehículo durante un control carretero, Carabineros en conjunto con personal de Sernapesca, descubrieron 14 sacos que contenían sólo las patas de este crustáceo.

A eso de las 0,20 de la madrugada del domingo, personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de Magallanes, en conjunto con efectivos de Carabineros del Retén de Agua Fresca, desplegaron un control carretero en el kilómetro 30 de la Ruta 9 Sur, instancia en la que una camioneta que avanzaba por aquel lugar no accedió a detenerse, dándose su chofer a la fuga y dando origen a una persecución policial.

Tras darle alcance, se realizó un procedimiento de fiscalización en la parte trasera del vehículo, donde se evidenció la presencia de múltiples sacos que contenían centolla seccionada, por lo que el conductor fue trasladado antedicha unidad policial, donde se desembarcó la carga y se contabilizó la cantidad de producto que se transportaba.

Un peso total de 497,58 kilos de aquel crustáceo arrojaron los 14 sacos, lo cual constituye prácticamente una tonelada del recurso vivo o “en estado natural”, cuya comercialización podría alcanzar un valor de dos millones de pesos.

“Esto está prohibido porque al observarlas se da cuenta de que se trata de ejemplares de muy pequeño tamaño, que no cumplen con el tamaño mínimo legal. Existe en Punta Arenas un comercio abundante de carne de centolla de origen no acreditado con posibles problemas de tipo sanitario aparte del problema legal pesquero, por lo que el llamado es a denunciar estos actos que atentan en contra de la sustentabilidad del recurso y no comprar estos productos”, consignó Patricio Díaz, director regional de Sernapesca.

Asimismo, Ximena Gallardo, encargada del programa jurídico de dicha entidad gubernamental aseveró que “los valores de sanción de los recursos hidrobiológicos son establecidos por la Subsecretaría de Pesca anualmente, y en estos momentos tiene un valor de 65,7 UTM”.

Actualmente, la captura de la centolla está autorizada en el período comprendido entre julio a diciembre. Asimismo, desde 1981 se estableció una regulación que determina que los crustáceos deben ser transportados íntegramente sin seccionar ninguna de sus partes.

“No se descarta la presencia de hembras y en ese sentido si el informe tipo peritaje que realicen los fiscalizadores de Sernapesca evidencia la presencia de huevos se debe recordar que constituye un recurso vedado, lo cual sería de conocimiento de la Fiscalía, porque se comete un delito pesquero”, complementó.

Finalmente, Gallardo puntualizó que la compra de este recurso marino “constituye una infracción a la Ley de Pesca, y un delito siempre cuando se adquiera el recurso hembra, debido a que está en veda permanente. En tanto, las personas que adquieran, comercialicen o posean un recurso seccionado, bajo talla o cualquier otra medida que infrinja su protección va a incumplir normas relativas a acreditación de origen legal por no contar con la boleta o el transporte autorizado, o en infracciones de posesión”.