Incertidumbre en los concejales genera proyecto de seguridad ciudadana respecto al patrullaje comunitario

Con ansias espera el alcalde Claudio Radonich que el proyecto de seguridad ciudadana sea presentado este mes de octubre ante el Concejo Municipal, anhelando que su aprobación sea lo antes posible para así llevar a cabo una serie de medidas e iniciativas que contribuyan así reducir la sensación de inseguridad que algunos vecinos han manifestado tener.

Sin embargo, esta ansiedad se contrapone por una parte con la incertidumbre que tienen los mismos concejales respecto al contexto en que se basa este proyecto, el que a finales del mes de abril de este año fue enviado a la Subsecretaría de Prevención del Delito para su análisis y revisión.

Hace algunos días se anunció que la cartera de tres iniciativas que fue despachada de vuelta desde Santiago, y que contemplaba inicialmente los temas relativos a instalación de luminarias públicas, el retiro de automóviles abandonados y el patrullaje comunitario en Punta Arenas (camionetas con balizas), estaría lista para ser debatida en el Concejo.

No obstante, en este último punto emergen nuevamente las dudas de los mismos ediles que originalmente, al momento de argüir este tema sobre la mesa, le presentaron una opción paralela a Radonich, delegando exclusivamente la labor de perseguir los hechos delictuales y criminales a las policías respectivas.

“No hay nada concreto”

Bajo este tenor, la concejala Daniela Panicucci precisó que a pesar de que el alcalde presenta “en buena hora” este proyecto, todavía no existiría certeza alguna respecto a cuáles son las especificaciones y modificaciones de la idea original que fue discutida y donde algunos ediles presentaron sus reparos.

“No me puedo referir a una iniciativa de la cual no hay ningún documento ni nada más allá que especulaciones respecto a lo que él va a presentar, que es algo que ha señalado desde un comienzo. Aquí cuando se dice que hay concejales que han votado en contra jamás ha habido un voto porque jamás ha habido un proyecto de seguridad ciudadana, por tanto poco me puedo referir a una idea que ha pasado por varias especulaciones. Sabemos que habían algunas propuestas, pero que solamente quedaban en la mesa y una semana se decía una cosa y otra semana se decía otra, pero no había nada concreto”, apuntó.

En torno al énfasis que se le ha dado al “patrullaje comunitario”, la representante comunal manifestó que “se dijo que iban a ser guardias, después que serían compañías y la verdad es que todavía no hay nada claro en qué consiste este proyecto. No obstante, nosotros hace algún tiempo le presentamos una propuesta al alcalde respecto de cómo veíamos el tema integral de seguridad ciudadana y espero que haya recogido desde ahí algunas iniciativas que le dimos a conocer”.

“El combate del delito

le corresponde

a las policías”

Por otra parte, el concejal Arturo Díaz recalcó que el proyecto paralelo que se había propuesto apuntaba a una central telefónica de comunicaciones, donde la función recaía en camionetas con inspectores municipales que se abocaran “a lo que específicamente le corresponde al municipio” que es el cumplimiento de las ordenanzas municipales, las que a su juicio “también están catalogadas como incivilidades y que crean inseguridades en la población”.

“Hay algunos concejales, de los cuales me incluyo, que creemos que este proyecto tiene varias instancias y una de ellas tiene que ver con el patrullaje con baliza por parte de algunas camionetas, las que llevarían a algunas personas en su interior, que no tienen ningún tipo de atribución ni para retener ni para detener personas, y desde mi punto de vista eso no contribuye a mejorar las condiciones de seguridad y de combate del delito en la ciudad. Es más, es algo que puede ser altamente riesgoso para las personas que tripulan este tipo de vehículos. El tener una baliza avisa al delincuente y eso lejos de prevenir el ilícito podría hacer que los delincuentes suspendan parcialmente el hecho delictivo para seguir después”, argumentó.

En este aspecto, dejó en claro que, desde su punto de vista, esta labor debe ser realizada por las policías. “Yo en lo personal creo que constitucionalmente la prevención y combate del delito le corresponde tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones. El municipio puede colaborar con aquello pero no tratar de suplantar esas actividades como sería en este caso”, acotó.

“No está comprobado que va a disminuir la delincuencia”

En la misma línea, el concejal Germán Flores evocó igualmente los reparos que le fueron planteados a la autoridad comunal respecto a la contrapropuesta presentada en el transcurso del año, la cual tenía como base una idea que fuera integral, global y a largo plazo, a diferencia del proyecto inicial que solamente contemplaba un periodo de doce meses para su implementación.

“En un comienzo se dijo que esto iba a ser solamente por un año y por lo tanto creo que no sacamos nada con instalar patrullas por ese periodo y después no hay un financiamiento para seguir con este proyecto, y ese es nuestro principal problema. Esta iniciativa fue compromiso de campaña del alcalde y no ha tenido la aprobación de forma unánime dentro del Consejo de Seguridad Ciudadana”, indicó.

Es a raíz de aquello que advirtió que si la iniciativa despachada desde Santiago se mantenía sin alteraciones evidentes, su voto no sería a favor de ésta.

“Si me preguntan hoy día, así como está este proyecto del patrullaje y las balizas, mi postura es que no lo voy a aprobar, porque todavía hay que conversarlo, analizarlo, replantearlo y ver de qué manera podemos avanzar en una idea más global e integral. Acá se necesita que los vecinos estén tranquilos y esta no es una solución porque no está comprobado que con esto se va a disminuir la delincuencia que pueda existir. Los índices en materia de seguridad ciudadana son bajos con respecto a otras zonas del país, y no estamos ante una delincuencia desatada”, pormenorizó.

“Hay que pensar en el futuro y que (el proyecto) vaya más allá”

En tanto, la concejala Verónica Aguilar coincidió con las palabras de sus pares, haciendo énfasis en el desconocimiento que existe respecto al proyecto que en las próximas semanas será presentado ante el Concejo Municipal, del cual no ha sido revisado en detalle. Asimismo, consideró que el consenso se podría lograr siempre y cuando la propuesta apunte hacia el futuro, prevaleciendo en el tiempo y no estancándose en una “idea piloto”.

“Mi visión siempre ha sido la misma y considero que es súper importante que podamos contar no con un proyecto que tenga fecha de vencimiento, sino que más bien nos permita pensar en el futuro y que vaya más allá de nuestra gestión que termina en cuatro años. No podemos hoy día gastar una gran cantidad de recursos para una iniciativa que se mantenga sólo por doce meses. La comunidad en sí merece un proyecto de seguridad ciudadana integral pero pensando en el futuro. Mi mirada siempre ha sido que hay que potenciar el contar con cámaras de televigilancia, de las cuales hoy en día no todas están funcionando y no cuentan con personal para efectuar el trabajo 24/7, que es fundamental, porque no sacamos nada en llenar la ciudad de cámaras si no tenemos un equipo suficiente como para poder vigilarlas. La idea es que este proyecto sea un plan piloto que lo tengamos una inversión millonaria para que después no sepamos qué hacer con las patrullas”, puntualizó.

Relacionado