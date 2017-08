Indignación en pasajeros que no pudieron viajar por cancelación de vuelos: aducen falta de visibilidad

Un ambiente denso y desagradable se vivió ayer en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, ya que debido a las malas condiciones climáticas (principalmente falta de visibilidad), algunos vuelos fueron cancelados, suspendidos y reprogramados. Durante la tarde, unas 300 personas permanecían en el terminal aéreo, en Punta Arenas, esperando una respuesta, que en la mayoría de los casos, no era satisfactoria.

La molestia era visible en numerosos rostros, así como las reacciones irritables de otros, de incredulidad en otro tanto, y unos pocos resignados. La principal molestia estaba relacionada con la, a juicio de los consultados, desidia y poca diligencia de los encargados de las aerolíneas, en este caso Latam y Sky.

Claudia Gálvez y Marcelo Palomino llegaron hace casi una semana a la región para conocerla, y ayer, eran uno de tantos que se acomodaban con sus maletas en algún rincón. “Estamos desde las 14 horas y nos están reprogramando para las 7 de la mañana. Antes no había ninguna posibilidad, Latam 292. La única posibilidad era esa, siempre y cuando el tiempo esté bueno, porque nos dijeron que si seguía así teníamos que volver a llamar, por call center, entonces aquí no te dan ninguna solución para facilitarnos un computador, qué vuelos hay; hay que llamar al call center, te atiende una niña colombiana que no entiende mucho, así que está muy complicado”, comentaron.

Pero a ellos los que más les causó escozor fue que la línea aérea (Latam) no les entregó ninguna facilidad. “Taxi de regreso, son 10 mil pesos para allá, 10 mil para acá, aparte la habitación 40 mil pesos más. En Chile no hay reembolso de nada. En otros países, por último te dan una taza de té. Dicen que por ley, cuando es por temas climáticos, no hay reembolso. Podrían ver la posibilidad de que si uno tiene que devolverse a donde estaba, por último tener un transfer”, reclamaron.

Doblemente afectado, a su vez, fue Héctor Loyola, natalino que viajó con su familia a Santiago a visitar a unos parientes. “Yo perdí cuatro pasajes de conexión, dos en Latam y dos en Sky, viajábamos en familia, pero en vuelos separados. Teníamos la conexión a las 6,30 y como se retrasó el vuelo de Latam que llegó, perdí los pasajes de las 18 horas de Punta Arenas-Natales, y los de Sky se perdieron ya que el vuelo no aterrizó y lo devolvieron a Santiago. Ellos van viajando a Santiago de vuelta, en este momento. Y la aerolínea dice que por problemas climáticos no se hace responsable de nada, a diferencia de lo que sucede cuando es problema de la empresa. Pero ahí hay una regulación que hay que cubrirla, porque esta es una región que siempre tiene problemas climáticos y no por eso los pasajeros vamos a quedar siempre a la deriva. Ahora tengo que pagar cuatro pasajes de vuelta y aparte, el alojamiento porque tengo que quedarme en Punta Arenas, buscar alojamiento y los cuatro pasajes, que son 28 mil pesos entre los cuatro, y el alojamiento, no menos de 50 mil. Y aparte, mi familia que se fue a Santiago, la empresa no les cubre ni alojamiento”, calculó el pasajero.

Familia Gutiérrez

Otros usuarios del vuelo de Sky fue la familia Gutiérrez, en la que seis integrantes se encontraban en la zona. Manuel y su hijo Paul también expresaron su desagrado, no tanto por la cancelación, sino por la actitud poco solidaria que encontraron. “Estábamos buscando una persona con la que conversé, quien me dijo que esperáramos hasta las 19 horas, porque estaba esperando una respuesta, y ahora me dice ella (señala a una funcionaria del mesón) que la persona con la que hablé no corresponde, no trabaja con ellos. Necesito una respuesta y me dice que reanudaron los vuelos, pusieron a las otras personas en otros vuelos pero qué pasa con nosotros. Nosotros viajamos a Santiago y más encima nos hacen esperar, y ahora me dice que la persona no saben dónde está, que no saben quién es, súper mala la atención de la niña”, criticaron.

Quien no se calló nada y por el contrario, expresó con vehemencia su malestar fue Julia Palma, acompañada de Verónica Toro e Isabel Cisternas, que debían abordar el vuelo de Sky y se encontraron con, a su juicio, una serie de irregularidades.

“Llegamos temprano, hicimos el chek in, nos dijeron que esperáramos, después, que podía atrasarse 40 minutos, después dijeron que iban a suspender, pero que esperáramos, después, que se suspendía de forma definitiva, de ahí nos dijeron que teníamos que venir acá, hacer la fila para reubicarnos mañana (hoy). Pero cuando llegamos, siendo casi los primeros, extrañamente en menos de media hora se llenaron 38 cupos entre el call center y nosotros, se llenó. A una señora le dijeron que le habían reconocido que los otros ya estaban listos. Entonces Sky tomó los cupos que tenía y los vendió, sin importar, entonces después dicen que nos reacomodamos, nos obligaron a reacomodarnos porque no teníamos otra alternativa, en ningún momento nos pusieron un avión y nada, entonces cuando es por clima no es problema, pero la condición climática cambió porque Latam va a volar, Latam voló y lo que hicieron fue vender todos los pasajes y nos dejaron botados”, reclamó Julia Palma, para quien, la gente de Sky “son unos frescos, es responsabilidad de ellos, no estamos acostumbrados a esas condiciones climáticas y ellos deben tener la capacidad para una contingencia para saber qué pasa en un caso eventual, ellos optaron por lo más sencillo, y ¿quién nos asegura que el avión no lo pararon por problemas mecánicos y no climáticos?”, se preguntó.

Las pasajeras indicaron que los vuelos de algunas personas fueron reprogramados para hoy, mañana e incluso hasta el viernes. “No tenemos los medios para poder mantenernos dos días pagando alojamiento, alimentación y transporte, de ida y vuelta al aeropuerto. La responsabilidad recae en Sky. En mi caso, me programaron para el miércoles (mañana) a las 12,55, pero también me preocupa por otros pasajeros, que el viernes tienen que viajar, y ellos no se hacen responsables en nada”, añadió Verónica Toro.

A su vez, Isabel Cisternas recordó que “estábamos recién en la fila y nos avisaron que teníamos que hacer el cambio de pasaje, y justo habían pasado dos minutos, y una señora de chaqueta azul que dice ‘ah ya tengo listo mi pasaje, porque me avisaron antes que estaba cancelado’, entonces llegó, buscó su pasaje y estaba lista, en menos de tres minutos, era pasajera de Sky, incluso nos reímos con otros pasajeros. A mí me estaban cobrando los equipajes de la maleta, me decían que pague 20 mil pesos para que uno se vaya abajo, y cuando me van a devolver la plata, solamente me dan la del pasaje, que lo de la maleta no era un servicio de Sky”, finalizó la usuaria, mientras el aeropuerto, cerca de las 20 horas, aún lucía a gran cantidad de personas resignadas a esperar sus respectivos vuelos.

A través de un comunicado, Latam informó la cancelación de los vuelos LA 293 y LA 292 y se encuentra monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas para volver a informar oportunamente sobre el resto de su operación a esta ciudad. “La compañía lamenta los inconvenientes que esta situación, ajena a su responsabilidad, pueda causar a sus pasajeros”, señala.

