Indignación provoca en trabajadores del Cequa que el intendente Flies se niegue a recibirlos

Carlos Olave recibió una notificación donde le indicaban que “la autoridad

no tiene agenda para aceptar la solicitud de audiencia”, por todo lo que resta del año.

¿Cuál es el rol que ve para Cequa dentro de la región?, ¿Por qué nunca fuimos considerados dentro de alguna política de ciencia en Magallanes? o ¿Por qué el gobierno no ha querido escuchar ni reunirse con los trabajadores de la Fundación?, son algunas de las interrogantes que el presidente del Sindicato de Trabajadores del Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (Cequa), investigador Carlos Olave, quiere plantearle al intendente Jorge Flies, sin embargo, no ha tenido la posibilidad de hacerlo.

A través de diferentes vías y por largo tiempo, el ente sindical ha tratado de reunirse con la máxima autoridad regional para manifestarle esos y otros temas. De hecho, el 31 de julio pasado solicitaron mediante la Ley de Lobby una audiencia que fue agendada para el 6 de octubre, pero el día 3 de este mes recibieron un mensaje donde se posponía la cita para el 24 de noviembre. Acto seguido, el 4 de octubre se les comunica vía correo electrónico de la suspensión total del encuentro.

“Por ahora la autoridad no tiene agenda para aceptar esta solicitud”, este mensaje fue la gota que rebalsó el vaso para los investigadores, y ¿cómo no?, Olave dice que le parece “impresionante que el intendente no tenga tiempo, media o una hora para conversar con los trabajadores y funcionarios, a los cuales se supone que este gobierno defiende y escucha. Realmente no entendemos cuál es la animadversión con el Centro de Investigación, le hemos pedido un encuentro de todas las formas posibles”.

Ante la negativa de ser recibidos por el intendente, el sindicato solicitó por transparencia todas las audiencias realizadas y programadas, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, para ver si efectivamente la autoridad no tiene tiempo para desarrollar la reunión tan anhelada por los trabajadores de Cequa.

“Nos invisibilizaron”

Otra de las situaciones que le preocupa al sindicato de Cequa, es el hecho que durante este gobierno han sido más de 27 mil millones de pesos los que se han entregado para diferentes proyectos relacionados con ciencia.

Los centros regionales dependen de dos financiamientos: gobierno regional y Conicyt, quienes el año 2015 asignaron a Cequa $1.300 millones mediante concurso.

“Estas situaciones provocan frustración entre quienes somos parte del Cequa, nos invisibilizaron como Centro. ¿Por qué no estamos invitados a trabajar en la ciencia regional, si nos desenvolvemos en ese ámbito?”, es otra de las preguntas a las que apunta Olave.

Llama la atención la negativa con Cequa, siendo que, incluso, con el último proyecto postulado a Conicyt, fueron los mejores evaluados del país.

¿Y el edificio?

Desde el Sindicato de Cequa reconocen y agradecen el apoyo que el consejero regional, Roberto Sahr ha brindado al centro regional, y es que ha sido de los pocos que ha sacado la voz frente al intendente, sobre todo, en lo relacionado al edificio para la Fundación, cuyos terrenos en Barranco Amarillo fueron comprometidos por el anterior Consejo Regional.

“Nos parece curioso, por decirlo menos, que el año pasado el intendente nos asegurara que lo del edificio se concretaría, pero un año después se desdice de sus compromisos”, recalcó Olave.

Expectantes

Extraoficialmente, los trabajadores de Cequa se enteraron de que se habría convocado a una reunión de Consejo Directivo de la institución, y que el intendente ya habría resuelto el nombre que faltaba para completar la nómina, y que debía seleccionar él.

“Va haber una reunión de Consejo Directivo donde nosotros quedamos totalmente desamparados, porque el intendente no fue capaz de reunirse con los trabajadores de Cequa. Estamos expectantes y provoca preocupación que esté nombrando gente, considerando que viene un cambio de gobierno, independiente quién llegue”, sostuvo.