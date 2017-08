Ingeniería Civil Vicente administrará el vertedero

Por más de 50 millones de pesos ($50.449.586) mensuales a cuatro años, ICV SA será quien maneje el depósito de desechos de residuos en Leñadura.

Durante la sesión extraordinaria de ayer citada para votar la propuesta formulada por la comisión evaluadora para adjudicar la administración del vertedero municipal en el sector Leñadura, finalmente por mayoría simple se dio por aprobada la oferta de Ingeniería Civil Vicente SA (ICV) por poco más de 2 mil 500 millones de pesos por los cuatro años que dura el contrato.

Pese a haber salido humo blanco, la votación en el Concejo Municipal no estuvo exenta de polémicas ¿La razón? Una carta que la empresa en cuestión les habría hecho llegar a los concejales el miércoles 23 de agosto, durante la mesa de trabajo que mantenían con el alcalde y el equipo de Aseo y Ornato para despejar dudas sobre la licitación.

Esta situación generó una serie de suspicacias entre los integrantes del Concejo, a quienes les llegó el documento, ya que desde su punto de vista, este hecho podría ser tomado por la opinión pública como una falta a la probidad de parte de los honorables, ya que su voto podría haber estado influenciado por el contenido de la misiva.

Tanto así, que tras la presentación realizada por el alcalde Claudio Radonich para dar inicio a la sesión, el concejal Arturo Díaz tomó la palabra para exponer su molestia ante la misiva enviada por la empresa, que a su juicio empañaba todo el proceso licitatorio, a pesar de haber sido impecable por parte del equipo municipal que lo realizó y se declaró inhabilitado para votar.

De esta manera, uno a uno de los concejales, menos la concejala Daniela Panicucci, quien no se encontraba en la sesión de manera justificada, fueron exponiendo sus razones para inhabilitarse o abstenerse de votar.

El concejal José Aguilante, Mauricio Bahamondes y Germán Flores se abstuvieron de votar porque pese a no conocer el contenido de la carta, consideraron la situación a lo menos irregular.

En tanto, la concejala Verónica Aguilar, reconoció haber leído la carta y por esa razón se inhabilitó. En cambio los concejales Vicente Karelovic y María Teresa Castañón argumentaron que el contenido de la carta no influía para nada en el proceso y por ende votaron a favor junto al alcalde.

Empate

Esta situación generó una compleja encrucijada que obligó al jefe comunal a consultar al departamento jurídico qué se debe hacer en estos casos, en que los que se inhabilitan disminuyen el quórum de votación dejando en empate a los que se abstienen con los que votaron a favor.

Hechas las consultas y analizados todos los posibles escenarios, se dio un receso de 10 minutos para volver a votar. Esta vez, el concejal Bahamondes cambió su argumento y se declaró inhabilitado, lo que permitió que los tres votos a favor se convirtieran en mayoría simple, quórum suficiente para declarar adjudicada la licitación.

Terminada la sesión, los dueños de la empresa adjudicataria, quienes presenciaron la votación, salieron raudos de la sala.

Al ser consultado por el cambio en su argumentación, el concejal Bahamondes explicó que durante el receso se dio por enterado del contenido de la carta, “me parece que en función de eso y lo que la ley dice, correspondía que yo me inhabilitara”.

Germán Flores por su parte indicó que no abrió la carta porque tenía el logo de la empresa en cuestión, pero que tras conocer parte del contenido por intermedio de sus colegas, automáticamente debía abstenerse de votar: “porque no tenía certeza jurídicamente de lo que estaba pasando. De todas maneras yo creo que esto deja un precedente en el sentido de que actuamos como se debe y en forma transparente. A lo mejor fue un error de la empresa el haber mandado esta carta, pero nosotros no podemos dejarlo pasar”.

Quien estaba visiblemente molesta con la situación fue la concejala María Teresa Castañón, porque dijo haber advertido a sus compañeros que declararse inhabilitado podría traerles problemas legales. “Si uno está acá tienes que saber bien claro qué es una inhabilitación y qué es una abstención, para ello tú tienes que tener un argumento fuerte porque hay un tema legal, te pueden demandar y acusar por abandono de deberes”.

Y agregó que la principal función de la municipalidad es mantener la ciudad limpia y si esto se hubiese rechazado, “qué íbamos a hacer, donde íbamos a ir a tirar la basura. Hay una comisión evaluadora que presenta la mejor opción y uno tiene que confiar en eso, además la carta llegó después del proceso de la comisión evaluadora, no intervino en la comisión por lo tanto, no influía en lo que determinó la comisión por eso mi voto fue a favor”, argumentó.

Pese a los inconvenientes, el vertedero ya tiene una empresa que lo administrará –a contar del 1 de septiembre- para darle el debido manejo a los desechos y así no poner en riesgo la salud de los puntarenenses debido a la contaminación que este lugar genera.