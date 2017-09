Intendencia y turismo estudian proyecto para mejorar la Costanera a la altura de Avenida Independencia

El martes 12 de septiembre se realizó la presentación del ante proyecto del Terminal de pasajeros, mega obra de más de 6 mil millones de pesos comprometida por la Empresa Portuaria Austral, en presencia de todas las autoridades locales y regionales.

La cita tuvo lugar en el centro de eventos de la Epa, para luego dirigirse al muelle Prat a vivir una experiencia de crucero con cóctel incluido. El evento tuvo hasta corte de cinta realizado por el gerente general de la portuaria, Ignacio Covacevich y el intendente Jorge Flies, entre otras autoridades.

En ese contexto el gerente general de la Epa comentó que estaban enfocados de lleno en el proyecto del terminal de pasajeros, obra que esperan inaugurar el año 2020 para la celebración de los 500 años del paso de Magallanes por el Estrecho.

Recordemos, que junto con este proyecto, la Epa presentó una propuesta que incluye la remodelación del borde costero hacia el sector sur y del barrio puerto, siendo este punto lo que ha generado controversia entre la intendencia y la alcaldía, principalmente por la construcción del centro hortofrutícola en la antigua bodega de la empresa Adelco, lugar al que el alcalde Claudio Radonich quería darle un uso distinto al que tendrá.

Sobre este punto Covacevich señaló que “no sé si gana o si empata. Nosotros no podemos invertir fuera del terminal y sólo esperamos que el terminal se comunique y se integre con su entorno para que gane tanto el barrio puerto como los turistas que llegarán al terminal. Nuestro enfoque es el terminal”.

Respecto de si compartía la visión del intendente de realizar el centro hortofrutícola, indicó que ese es un proyecto que ya está más o menos avanzando “y que tiene que ser por lo tanto en términos generales para nosotros todo lo que sea proyectos de desarrollo y que eso permita crecer a pequeños hortofrutícolas, en este caso, es bueno para la ciudad, para la región y nosotros lo aplaudimos”.

Por otra parte, adelantó que tienen en vista una reunión para el 22 de septiembre junto al alcalde y un importante arquitecto nacional para conversar sobre las posibilidades que hay en el barrio puerto para hermosearlo.

En este sentido, consultamos al intendente Jorge Flies para conocer si ya existe alguna propuesta de parte de un servicio o de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplan). El intendente consignó que para el borde costero donde la Dirección de Obras Portuarias se hará cargo de su ejecución se contempla un presupuesto de $10 mil millones, a lo que hay que sumarle el centro hortofrutícola, con $2 mil millones más y adelantó que “lo hemos planteado con turismo, queremos dejar un proyecto ojalá de aquí a marzo del próximo año en ejecución con una recuperación específica del eje Avenida Independencia, Puerto, 21 de Mayo”.

A su vez, el alcalde Claudio Radonich insiste en que se deben repensar las obras que se están inaugurando en la ex bodega de Adelco, en alusión específicamente al centro de frutas y verduras. “La inversión del centro hortofrutícola tiene que hacerse en un lugar donde se le facilite la llegada a los clientes y ese sector no es el indicado. Yo insisto que el sector del centro artesanal y del mercado tiene una vocación turística gastronómica”.

Pese a los desacuerdos respecto de la identidad que se le quiere dar al barrio puerto para que sea un lugar que reciba de mejor manera a los turistas, todo indica que la propuesta de Epa ha sido aceptada y hecha propia por las autoridades de la región y la comuna.

