Intendente Flies asegura que “una vez constituido el nuevo Consejo Directivo se reunirá con trabajadores de Cequa”

La suspensión total de una reunión con el intendente Jorge Flies, que fue solicitada por Ley de Lobby, generó la indignación del presidente del Sindicato de Trabajadores del Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (Cequa), investigador Carlos Olave, quien no logra entender que la máxima autoridad regional no tenga media o una hora para recibirlos y dialogar.

De ahí que las diversas interrogantes que quieren plantear a Flies, -entre ellas la construcción del edificio para la institución o el porqué nunca han sido considerados dentro de alguna política de ciencia en Magallanes- continúen sin una respuesta.

Consultado por el emplazamiento que formuló Olave en su contra, Flies dijo que básicamente había un tope de agenda completa, pero que no pasaba por un tema de no querer recibirlos.

“Tal como lo hemos hablado con la directora del Cequa y con el Consejo Regional, hay un tema fundamental relacionado con el nuevo directorio el que se está constituyendo hoy y que forman la Universidad de Magallanes (Umag), Instituto de Fomento Pesquero (Ifop), Conicyt, Gobierno Regional (Gore) y un integrante de la comunidad del área de emprendimiento”, expresó.

Además, la autoridad aseguró que “una vez constituido el nuevo directorio y regularizadas las reuniones del mismo, vamos a juntarnos con todas las instituciones cuando el directorio lo estime conveniente”.

Para ello, Flies manifiesta que se debe definir quién será el presidente, secretario, para luego juntarse con los trabajadores y la directora del Cequa y ver “como seguimos desde el punto de vista de esta institución, en cuanto a los proyectos que el Centro Regional de Investigación tiene hacia delante”.

Reunión de directorio

Ayer, y mientras el intendente participaba de una arborización comunitaria en la Umag, el Consejo Directivo de Cequa sostenía una reunión en dependencias de la intendencia regional, la que era liderada por uno de los asesores de Flies, Mario Bustamante.

Lo que llamó profundamente la atención es que no estuviera presente en la reunión la directora de Cequa, Paola Acuña, quien es la representante del Centro Regional de Investigación en los Consejos Directivos, pero, no fue convocada a la cita.

