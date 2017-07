Intendente Flies por terreno aprobado para edificio del Cequa: “No sé si vamos a alcanzar a verlo dentro de este gobierno”

Tras la crítica del consejero Roberto Sahr respecto a que el Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (Cequa) no ha tenido un respaldo efectivo por parte del gobierno regional, la primera autoridad regional afirmó que en este momento “las principales preocupaciones en lo referido a infraestructura están ligadas a las instituciones públicas”.

Luego de que el consejero regional y presidente de la Comisión de Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías del Core, Roberto Sahr Domian, manifestara que el Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (Cequa) no ha tenido un respaldo efectivo por parte del gobierno regional, en cuanto a que aún no se haya construido el edificio institucional en un terreno aprobado por el Core que está localizado en la localidad de Barranco Amarillo, el intendente Jorge Flies afirmó expresamente que este asunto “no sé si vamos a alcanzar a verlo dentro de este gobierno”.

“Siempre es llamativo y probablemente hay una preocupación especial por el Cequa y él (Sahr) tiene una relación especial con esa institución. Hay muy pocas instituciones a las que se le han traspasado en este gobierno 1.500 millones de pesos, y en general acá no es que no haya una disposición sino que lo que se quiere es usar muy bien los fondos”, ratificó.

Por su parte, el jefe del gobierno regional explicó que en estos momentos, las principales preocupaciones en lo referido a infraestructuras están ligadas a las instituciones públicas, aseverando que “avanzaremos en el momento preciso con las otras instituciones”.

En cuanto al terreno que fue aprobado por el Consejo Regional anterior al actual, Flies recalcó que éste es de propiedad del gobierno regional, deslindando que “hay que evaluar si tenemos las condiciones de respaldar una infraestructura en una posición que es relativamente lejana a la población y si el terreno lo queremos destinar completamente a una institución privada”.

Fondos Fic

Finalmente, y en respuesta al consejero ante la crítica de que desde que asumió el actual Core no se ha utilizado ningún Fondo de Innovación para la Competitividad (Fic), el intendente defendió la inversión que se ha destinado en materia de investigación.

“Hoy día hemos levantado una licitación, estamos en pleno proceso de fondos Fic y lo que puedo decir es que la región que más invierte en investigación real, concreta y que será un cambio fundamental, es Magallanes. Los fondos que se mencionan son FNDR y éstos no se han ocupado nunca mejor que en este tiempo, en cuanto a la destinación que se hacen. Lo que hemos buscado de los Fic es que respondan al desarrollo de investigación que le interese a la región y no asignar fondos por asignarlos a investigaciones que no sean transferibles a lo que necesita Magallanes”, puntualizó.