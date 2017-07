Intrincado debate sobre traspaso de educación pública se generó en sesión del Consejo Regional

Fue en el cierre de la exposición que la secretaria regional ministerial de Educación, Margarita Makuc entregó ayer a los consejeros regionales, y que versó sobre el proyecto de desmunicipalización -que de ser aprobado en el Congreso Nacional- implicará que Magallanes sea ‘región piloto’, para el traspaso de la educación municipal hacia el Mineduc (Ministerio de Educación), que surgieron las voces disidentes y concordantes a dicho proceso. Discusión que por largos minutos generó cierta tensión en el Consejo Regional, a razón que visiones totalmente opuestas, se plasmaron en diversas intervenciones.

Una de ellas, fue la del consejero regional Alejandro Kusanovic, quien planteó su total oposición a uno de los pilares insertos en la reforma educacional del actual gobierno y que crea los llamados Servicios Locales de Educación, quitando de la tuición de los municipios y las respectivas Corporaciones de derecho privado, el control de los establecimientos públicos.

“En vez de mejorar la educación, la van a echar a perder, produciendo una polarización mucho más grande en la educación de los extremos (…) Si la educación no es el problema, aquí el problema es la gestión y la administración y de lo que se trata, es de tomar decisiones racionales para controlar y fiscalizar mejor. Por eso la gente no va a los colegios fiscales porque son malos y la gente trata de juntar su plata y pagar un colegio particular, aunque le duela el alma, porque quiere buscar lo mejor para sus hijos”, exclamó Kusanovic, quien fue respaldado a plenitud por el consejero Jorge Vega Germain, quien fue uno de los alcaldes designados bajo el período militar.

“La desmunicipalización es un programa de gobierno que va a llevar a la estandarización de todo nuestro sistema educativo, evitando la libertad de enseñanza (…) A los colegios particulares se les van a poner cortapisas, para que puedan desarrollar bien su labor. Y creo que este proyecto lo que busca es modificar las mismas reformas que ellos (en alusión la Nueva Mayoría) hicieron de mala manera”.

Bastó esta última frase, para dar curso a la intervención del consejero Nicolás Gálvez, quien calificó como ‘una frescura’ que se endilguen responsabilidades a una coalición que habría ‘recibido’ la educación municipalizada, desde su génesis, en la década de los 80’.

“Afirmar que fue la Concertación la responsable de lo que pasó con la educación pública es ‘una frescura del porte de un buque’ (dirigiéndose a Vega). Aquí los grandes cambios que se produjeron en la educación pública fueron en los años 80’ y eso nos ha llevado al estado actual, donde se instaló como administradores a los municipios, entidades que no estaban preparadas para asumir esa gestión y siguen, sin estarlo”, expresó Gálvez.

Cuestionamientos a Radonich

Por su parte, el consejero Dalivor Eterovic pidió la palabra para señalar que la decisión de desmunicipalizar la educación pública, justamente se vinculaba al diagnóstico sobre una pésima administración de los establecimientos por parte de las Corporaciones y de los alcaldes de turno.

“Tenemos a un alcalde al que no le interesa en absoluto la educación pública. Y si todo sigue así, a fin de mes le van a cortar la energía eléctrica a todos los colegios de Punta Arenas, porque no ha pagado en todos estos meses, las cuentas de luz y eso nunca había ocurrido”, expresó Eterovic.

En la misma línea, el consejero regional, afirmó que existían más de mil millones de pesos que habían sido traspasados a la administración Radonich, destinados a la adquisición de mobiliario municipal, de los cuales nada había sido informado al Consejo Regional, desde donde emanó la referida provisión de recursos.

“Cuando estuvo aquí (en alusión a Radonich), le pregunté en qué iba el proyecto que aprobó por el Core, para cambiar el mobiliario completo de los colegios municipales. La primera vez no sabía, porque estaba recién llegado. Posteriormente se le ofició y no ha habido respuesta”, acusó Eterovic.

Cabe precisar que el debate fue cerrado por el presidente del Core, Miguel Sierpe, quien agradeció que existieran miradas dispares, enfatizando en que los puntos comunes, debieran ser encaminados hacia la necesidad del mejoramiento de la educación pública.