Joven indonesia que acusó explotación laboral habría sido contratada a través de una agencia de empleos en Singapur

En horas de la tarde de ayer, el abogado Juan Carlos Rebolledo firmó un poder en la Fiscalía Local de Punta Arenas, con el propósito de asumir la representación de una joven proveniente de Indonesia, que acusó ante la Policía de Investigaciones (PDI) haber sido víctima de un supuesto caso de trata de personas por parte de la familia Nandwani, por lo que debió escapar de dicha propiedad el lunes por la tarde.

No obstante, el defensor pretendía llevar a cabo esta acción durante la mañana, hecho que le fue negado al momento en que la joven ya estaba siendo entrevistada por la fiscal Wendoline Acuña, debido a que en ese momento, y según el protocolo que se utiliza en estos casos, fue acompañada por la abogada Natacha Oyarzún, del Centro de Atención de Víctimas, quien debió retirarse en medio del proceso para participar de una audiencia de juicio oral.

“Entendemos que no se están protegiendo los derechos de esta víctima, que podría perfectamente ahora estar prestando declaración con un abogado de confianza y no con una persona que vino y se fue porque tenía otras obligaciones”, manifestó a esa hora y evidentemente molesto el profesional, tras ser excluido del procedimiento.

Declaración

La mujer indonesia prestó declaración durante la mañana de ayer ante el Ministerio Público, y también por videoconferencia con un representante de la embajada de su país, proceso que no habría quedado concluido debido a que desde la misión diplomática se solicitó el texto de los hechos descritos para firmarlo a las 15 horas de hoy, con el propósito de que sea revisado y verificado si lo que se consignó en idioma español concuerda con lo que se está denunciando en su lengua nativa.

“El pasaporte de ella tiene ingreso a Chile el 27 de abril de este año, y luego tiene una renovación de la visa de turista el 27 de julio. Obviamente la versión de ella es que la persona que está siendo denunciada, a quien reconoció como Manju Nandwani, fue la que la contrató a través de una agencia de empleos en Singapur, y que la trajo por una cantidad de dinero mensual, que después no se le pagó nada, además del retiro de los documentos personales, la prohibición de salir del domicilio y de tomar contacto con terceros. Ella de algún modo ratifica la denuncia por trata con fines de explotación laboral. Nosotros habríamos esperado otras medidas de parte de la Fiscalía frente a la gravedad de los hechos denunciados”, explicó el abogado Rebolledo.

Rectificación

Asimismo, en el Juzgado de Garantía, el defensor de la familia Nandwani, Marcos Ibacache, rectificó los dichos emitidos el martes, en relación a que la mujer habría llegado hace 30 días, concordando con lo aseverado por la fiscal Acuña, en torno a que arribó al país en el mes de abril. No obstante, enfatizó en que la presunta víctima habría venido como nana de una mujer mayor y que tendría pasaje de regreso para hoy, negando también toda acusación de maltrato.

A esta declaración, Rebolledo rebatió puntualizando que “quien puede estar tramitando la compra de un pasaje para remitirla de vuelta a su país pueden ser los denunciados, las personas que la tenían trabajando irregularmente acá. Ella no tiene idea de esto ni tampoco quiere irse. Además, esta figura de dama de compañía no existe en su cultura, como que fuera una especie de paje para un matrimonio, porque lo que la chica estuvo haciendo fue trabajar en la cocina como empleada y no como dama de compañía”.

Relacionado